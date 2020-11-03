Синоптики предупреждают белорусов о непогоде в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Желтый уровень опасности продлили в Беларуси на среду из-за тумана, об этом сообщили в Белгидрометцентре.

Штормовое предупреждение из-за тумана объявляют по республике каждый день с конца прошлой недели. Его продлили и на 4 ноября.

"В среду местами по республике ожидается туман", – рассказали синоптики.

В целом 4 ноября погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса. Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Ожидается ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Минимальная температура воздуха ночью составит +5...+11°С, при прояснениях столбик термометра опустится до +2...+4°С. В середине дня воздух максимально прогреется до +6...+12°С.

В Минске в среду будет облачно, на протяжении всего дня пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы температура воздуха будет держаться в районе +6...+8°С, днем потеплеет до +8...+10°С.