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Послы шести стран и апостольский нунций вручили Лукашенко верительные грамоты

03.11.2020 14:35 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко 3 ноября принял верительные грамоты апостольского нунция и послов шести государств.

Свой представительный дипломатический характер Лукашенко подтвердили послы Венесуэлы, Ирана, КНДР, Сирии, Турции и Японии. Верительную грамоту, как сообщалось выше, вручил также и апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич.

На официальной церемонии Лукашенко высказался по каждому представителю и стране, обсудил вопросы сотрудничества и перспективы взаимодействия.

 
 
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Александр Лукашенко 3 ноября принял верительные грамоты апостольского нунция и послов шести государств.
 
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