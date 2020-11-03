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Послы шести стран и апостольский нунций вручили Лукашенко верительные грамоты
03.11.2020 14:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александр Лукашенко 3 ноября принял верительные грамоты апостольского нунция и послов шести государств.
Свой представительный дипломатический характер Лукашенко подтвердили послы Венесуэлы, Ирана, КНДР, Сирии, Турции и Японии. Верительную грамоту, как сообщалось выше, вручил также и апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич.
На официальной церемонии Лукашенко высказался по каждому представителю и стране, обсудил вопросы сотрудничества и перспективы взаимодействия.
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Александр Лукашенко 3 ноября принял верительные грамоты апостольского нунция и послов шести государств.
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