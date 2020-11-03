Лукашенко предложил организовать добычу природных ископаемых в Африке в обмен на белорусские товары

Александр Лукашенко предлагает организовать добычу природных ископаемых в Африке в обмен на белорусские товары. Об этом он заявил 3 ноября в Минске на встрече с управляющим делами президента Виктором Шейманом, передает БелаПАН .





Одна из тем доклада — развитие торгово-экономического сотрудничества с государствами на африканском континенте — направление, которое курирует Шейман. «Я вижу, что пошли подвижки по продажам техники. Пусть не масштабные, но то, о чем мы договаривались, и то, что планировали, уже какой-то процесс начался. Как обстоят дела? Что влияет негативно на развитие отношений с африканскими государствами?» — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул: с африканскими странами надо и далее развивать сотрудничество. «Это государства, как мы говорим, дальней дуги. Государства богатые по своим природным ресурсам. Может, где-то мы сможем что-то для себя добывать. Может быть, в обмен на свои товары как-то будем работать», — сказал Лукашенко.

Как доложил Шейман, региональные банковские организации, с которыми Беларусь сотрудничает в Африке, постепенно начинают финансировать совместные проекты. «Это здорово. Поэтому вот эту тему рассмотрим», — отметил Лукашенко.

Также, как сообщает пресс-служба Лукашенко, «в центре внимания были состояние дел на предприятиях, подведомственных управлению делами». «Как обстоят дела на этих предприятиях? Все-таки, считай, отработали три квартала. Какова ситуация там и что больше всего настораживает?» — поинтересовался Лукашенко.

Он обратил внимание на то, что в ведении управления делами находится большое количество различных предприятий и организаций. «Это целое министерство», — заметил Лукашенко.