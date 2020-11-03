Литва заблокировала поставки электричества из Беларуси

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid заблокировал поставки электричества из Беларуси в связи с энергетическим пуском Белорусской АЭС.





График изменения системных данных на сайте Litgrid свидетельствует о том, что в 22.00 2 ноября выделенная мощность сети передачи электроэнергии по направлению из Беларуси в Литву снижена до 0 МВт, передает БелаПАН .

3 ноября пресс-служба Министерства энергетики Беларуси сообщила, что «в 12:03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны», блок начал выработку электричества .

О намерении немедленно заблокировать возможность коммерческих поставок с момента начала производства электричества на БелАЭС в Litgrid заявили еще в конце октября.

«Как мы уже заявляли, после получения информации о начале производства электроэнергии или регистрации в центре управления системой Litgrid данных о производстве на Островецкой АЭС, мы немедленно определим мощность 0 МВт для коммерческих потоков электроэнергии из Беларуси. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы действовать», — говорил исполняющий обязанности генерального директора Litgrid Видмантас Грушас.

Белорусское электричество через территорию Литвы напрямую поступает на крупнейший электроэнергетический рынок Северной Европы и стран Балтии — биржу Nord Pool, на которой торгуют 380 компаний из 20 государств. Биржа принадлежит электроэнергетическим операторам Statnett SF (Норвегия), Svenska kraftnat (Швеция), Fingrid Oy (Финляндия), Energinet (Дания), Elering (Эстония), Litgrid (Литва) и Augstsprieguma tikls (Латвия).

Литва является основным импортером белорусского электричества. Так, с января по август 2020 года на это балтийское государство пришлось 70,4% всего объема экспорта электроэнергии (366 млн 992 тыс. киловатт-часов из 521 млн 278,8 тыс. кВт·ч) и 71,3% экспортной выручки (около 19,3 млн долларов из 27,71 млн).

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. С этого начался физический пуск БелАЭС.

Ввести блок в эксплуатацию, при которой он заработает на 100% мощности, планируется в 2021 году. Второй энергоблок, как предполагается, будет выведен на полную мощность в 2022 году.

По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность оба блока станции ежегодно будут вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии.