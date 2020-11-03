Лукашенко назвал Франциска лучшим папой римским и заявил о своем «бесконечном уважении» к нему

Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты зарубежных послов 3 ноября в Минске, попросил апостольского нунция в Беларуси архиепископа Анте Йозича передать папе Франциску его «самые добрые пожелания». Видеофрагмент беседы размещен в телеграм-канале «Пул Первого».





«Я бесконечно уважаю его. Я встречался со многими его предшественниками, но это лучший папа римский», — заявил он.

Стоит отметить, что Лукашенко встречался только с двумя понтификами — с Бенедиктом XVI в 2009 году и Франциском — в 2016-м.

Ни один из понтификов до сих пор не посетил Беларусь, в которой проживает более 1,4 млн католиков, передает БелаПАН .

На встрече с главой Белорусского экзархата Русской православной церкви 2 ноября в Минске Александр Лукашенко заявил, что визит папы римского в Беларусь возможен только с согласия православной церкви.

«Очень много разговоров по поводу визита папы римского: приглашение и так далее, — сказал он. — Я хочу, чтобы вы знали мою позицию, и общество должно это услышать. Папа римский — руководитель государства и церкви, поэтому приглашение, если оно последует из Беларуси, должно быть от главы государства и православной церкви, с которой у католиков есть масса проблем».

По словам Лукашенко, он не хочет очутиться между молотом и наковальней и создать какие-то неудобства. Лукашенко утверждает, что обсуждал этот вопрос с понтификом и тот «отнесся к нему с пониманием».

«Поэтому всякие инсинуации, разговоры, что, вот, чуть ли не инкогнито приедет папа римский, тут соберется толпа со всей Европы… Естественно, приедут католики со всей Европы, и сто, и двести тысяч, — это факт, — считает Лукашенко. — Но подставлять папу римского под эти проблемы, где государство приглашает, а православная церковь, главная наша конфессия, и наш патриарх будет не согласен, мы на это никогда не пойдем. Мы раскольниками не были и не будем».

«Я не против, чтобы и папа римский, не говоря уже о нашем патриархе и так далее, приезжали к нам сюда. Но должно быть общее согласие на это. Это не должно нанести непоправимый раскол. Поэтому не надо насчет этого вести какие-то непонятные разговоры и в политической игре разыгрывать эту карту. Это неприемлемо», — подчеркнул Лукашенко.

Официальный Минск давно ждет приезда понтифика. Во время визита в Ватикан в мае 2016 года Александр Лукашенко предложил папе римскому Франциску встретиться с патриархом Кириллом на белорусской территории. Незадолго до этого, в феврале, глава Святого престола встречался с предстоятелем РПЦ на Кубе. После встречи с папой римским Лукашенко заявил: «Я высказал мысль, что понтифику пора приехать в Беларусь и вместе с нашим патриархом встретиться с нашими жителями». Свое предложение он повторил на встрече с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы 28 сентября 2017 года в Минске.

Однако по негласному правилу, которого придерживается Святой престол, визит папы римского в страну, где большинство представлено не католическим населением, возможен лишь с согласия руководства наиболее распространенной в стране церкви. В данном случае это означает, что для визита в Беларусь понтифику необходимо принципиальное согласие патриарха Московского и всея Руси Кирилла, поскольку РПЦ считает Беларусь своей канонической территорией, а большинство верующих граждан — православные.

В ноябре 2018 года пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерей Александр Волков сообщил БелаПАН, что «визит папы римского в канонические пределы Русской православной церкви не стоит на повестке отношений» между РПЦ и Римско-католическим костелом. «Такого запроса (на визит папы римского. — БелаПАН.) нет со стороны верующих, определенная часть которых достаточно критически оценивает сам факт любых контактов православных с католиками. Такое отношение, конечно, не может являться источником для формирования официальной церковной позиции, но это мнение многих верующих священноначалие Русской церкви учитывает», — сказал пресс-секретарь.

В октябре 2019 года в интервью белорусским негосударственным СМИ министр иностранных дел Владимир Макей заявлял, что вопрос о визите папы римского в Беларусь «остается в повестке отношений с Ватиканом».

«Руководство Беларуси уже делало заявления на сей счет. Ситуация не меняется, но я думаю, что рано или поздно такое мероприятие могло бы быть осуществлено», — сказал Макей.

Глава внешнеполитического ведомства повторно передал приглашение понтифику посетить Беларусь 11 сентября в Минске на встрече с секретарем по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером.