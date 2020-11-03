ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко передал под «умный город» более тысячи гектаров столичных земель сельхозназначения

03.11.2020 14:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко передал под «многофункциональную жилую застройку» более тысячи гектаров столичных земель сельхозназначения. Соответствующий указ № 399 от 30 октября опубликован 3 ноября на Национальном правовом интернет-портале.

Лукашенко передал под «умный город» более тысячи гектаров столичных земель сельхозназначения

Общая площадь выводимых из сельхозобращения земель составляет 1.040 га, передает БелаПАН.

Документом вносятся изменения в Генеральный план Минска

Согласно прилагаемому плану, выделенные под застройку три участка находятся с восточной и западной стороны от Долгиновского тракта и примыкают к Цнянскому водохранилищу и Зацени. Еще один участок расположен к западу от Зацени между МКАД и лесопарком и примыкает к водохранилищу Дрозды.

1 октября Лукашенко встретился в Минске с председателем совета директоров компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром и в том числе обсудил вопросы строительства в белорусской столице «умного города».

«Мы понимаем, что сейчас в мире времена непростые. Вызов человечеству брошен по многим направлениям. За инвестора в связи с этим идет очень острая борьба. И, конечно, ваша работа в Беларуси, те инвестиции, которые вы планируете осуществить, нам очень кстати сегодня», — цитировала Лукашенко его пресс-служба.

По словам Лукашенко, объемы работ будут очень большие. Он заявил, что помнит обещание Мухаммеда Али аль-Аббара построить в Беларуси «самые красивые здания и сооружения, которые будут визитной карточкой ОАЭ в центре Европы».

«Поэтому я готов обсудить все вопросы, которые в связи с этим возникли, и если есть какие-то проблемные вопросы, готовы их сразу же решить», — пообещал Лукашенко.

2 октября премьер-министр Беларуси Роман Головченко и Мухаммед аль-Аббар заложили памятную капсулу на месте строительства Национального выставочного центра, с которого начнется возведение «умного города». Глава правительства отметил, что этот проект долгосрочный с учетом всех фаз его реализации. Сейчас отрабатывается план детальной планировки и стадий его освоения. Говоря о Национальном выставочном центре, инвестор рассказал, что в нем будут проводиться не только выставки, но и конференции, различные культурные мероприятия. Для строительства будут применены самые передовые технологии.

Компания Emaar Properties — один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Владеет более чем 60 дочерними компаниями и присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко передал под «многофункциональную жилую застройку» более тысячи гектаров столичных земель сельхозназначения. Соответствующий указ № 399 от 30...
 
Новости дня
Новости разные
 
Разработка Mate 40 заняла три года. Это рекорд для Huawei
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus
03.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика