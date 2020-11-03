Нацбанк объяснил, откуда взялись такие цены и инфляция

Нацбанк обнародовал сведения о том, как изменились потребительские цены и тарифы в июле—сентябре 2020 года. Naviny.by выделили самые главные данные из отчета.





Беда на беде и бедою погоняет

В третьем квартале 2020 года годовая инфляция увеличилась до 6,1%. Тогда как целью правительства и Нацбанка было не допустить, чтобы она превысила 5%.

Основным фактором, который ускорил инфляцию, Нацбанк называет ослабление белорусского рубля.

Это ослабление происходило на фоне возросших инфляционных и девальвационных ожиданий в экономике.

В свою очередь, рост этих ожиданий произошел, во-первых, из-за высокой неопределенности относительно того, как будет развиваться пандемия COVID-19. А во-вторых, из-за общественно-политической ситуации, которая сложилась в стране.

Всё это, отмечает Нацбанк, привело к повышенному спросу на иностранную валюту в августе 2020 года. Причем в валюте остро нуждались и предприятия страны, и население.

В результате давления на внутренний валютный рынок ослабла национальная валюта. Это отразилось на динамике свободных цен потребительского рынка.

Какие товары и услуги «вложились» в инфляцию?

В июле—сентябре значительно росли в цене импортируемые товары и те услуги, стоимость которых зависит от курсов валют.

Так, подорожали большинство непродовольственных товаров (электротовары, телевизоры, строительные материалы, автомобили), услуги воздушного транспорта.

В продовольственном сегменте «основной вклад» (именно такую формулировку использует Нацбанк) в прирост цен внесло удорожание мясной и рыбной продукции.

Чтобы сдержать базовую инфляцию и не допустить необоснованного завышения цен, правительство задействовало административные рычаги.

В частности, Совмин продлил регулирование торговых надбавок на социально значимые товары.

«Сохранение со стороны правительства сдержанной ценовой политики в третьем квартале 2020 года обеспечило дальнейшее замедление роста регулируемых цен и тарифов. В сентябре их годовой прирост составил 5,6% (6,7% — в июне 2020 года)», — отмечается в докладе.

Отметим, что на 2021 год планируется расширить перечень социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство.

В третьем квартале этого года рост цен и тарифов в годовом выражении замедлился в отношении автомобильного топлива, услуг дошкольных учреждений, услуг связи.

При этом сохранялись высокие годовые темпы роста цен на плодоовощную продукцию. Только в сентябре их прирост превысил 21%. Цены стремительно росли на большинство видов овощей, включая картофель.

Из-за ослабления белорусского рубля в августе, в третьем квартале 2020 года росли не только потребительские цены на импортируемые товары. Также ускорился рост цен производителей промышленной продукции.

Наиболее высокими темпами в годовом выражении повышали цены производители транспортных средств и оборудования, продуктов нефтепереработки, электрооборудования и фармацевтических изделий.

В сфере сельского хозяйства рост цен производителей несколько замедлился, что связано с формированием благоприятных погодных условий, отмечает Нацбанк.

Эти и другие факторы повлияли на то, что реальный ВВП в третьем квартале 2020 года снизился к соответствующему кварталу предыдущего года на 0,5% против 3,3% кварталом ранее.

Рубль ослаб — люди начали закрывать счета

Как уже отмечалось, из-за усиления девальвационных ожиданий в третьем квартале 2020 года повысился спрос на валюту со стороны населения и компаний.

В результате белорусский рубль ослаб. В среднем за июль—сентябрь 2020 года ослабление белорусского рубля к доллару составило 2,8%, к евро — 9,2%, к российскому рублю — 1,2%.

При этом на депозитном рынке ускорился отток рублевых и валютных сбережений населения, говорится в докладе Нацбанка.

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Снижение срочных рублевых депозитов физических лиц в среднем за сентябрь составило 2,1% в годовом выражении против прироста 14,7% в июне. А отток срочных валютных депозитов населения в среднем в сентябре составил 20% в годовом выражении против 8% в июне.

Чтобы обеспечить контроль за денежным предложением в условиях высокой неопределенности на финансовом рынке, Нацбанк решил временно приостановить постоянно доступные операции регулирования ликвидности с 24 августа.

В свою очередь, банки отреагировали на отток ликвидности тем, что повысили ставки по своим сберегательным продуктам.

Как следствие, средняя процентная ставка по новым срочным банковским вкладам физических лиц в национальной валюте в сентябре составила 14,61% годовых, тогда как в июне она составляла 11,64%.

При этом процентная ставка по кредитам осталась практически на прежнем уровне.