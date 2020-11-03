В Минске задержали актрису театра Алесю Клочко

3 ноября актриса Алеся Кличко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, где ожидает судебного заседания. На нее составлен протокол об администратвном правонарушении за участие в несанкционированном мероприятии.





2 ноября правоохранители задержали Алесю Клочко «за гражданскую позицию и профессиональную деятельность» в Facebook написал ее коллега Олег Бабуль.

До этого девушка принимала участие в съёмках клипа Freedom Belarus.

Позже по месту проживания актрисы провели обыск, а в театр прислали извещение о необходимости явиться в Центральное РУВД для беседы.

Клочко после этого задержали по статье 23.34 об административной ответственности.