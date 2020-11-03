В Беларуси власть закрыла 12 магазинов сети OZ, поддержавшей забастовку

На 3 ноября у OZ закрыто 12 магазинов в Минске и регионах. Основание – предписание О приостановлении работы торгового объекта. Компания принимает все возможные меры, чтобы в максимально короткие сроки восстановить обслуживание клиентов в полном объеме.





Вопросы с товарами в пунктах самовывоза по указанным адресам будут решаться c клиентами индивидуально, говорится в пресс-релизе компании.

Сеть OZ 26 октября поддержала забастовку, объявленную Светланой Тихановской.

Совершать покупки можно через мобильное приложение и сайт oz.by, оформлять доставку заказа – курьером либо в другие доступные пункты самовывоза OZ.

«Мы, OZ, искренне сожалеем о временных неудобствах, которые возникли у наших клиентов в связи со сложившейся ситуацией. Мы активно работаем, чтобы радовать вас, наши друзья, клиенты и партнеры, ежедневно, в том числе – и во всех магазинах OZ. Ценим каждого и благодарим за понимание!», — представители компании обращаются к клиентам.