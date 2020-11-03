Центр гигиены и эпидемиологии МВД - о словах Левченко: «Делается все для поддержания ЦИП в должном состоянии»

Источник материала: Tut.by

Центр гигиены и эпидемиологии департамента финансов и тыла министерства внутренних дел Беларуси ответил на обращение главного редактора Tribuna.com Олега Горуновича по вопросу ненадлежащих условий содержания баскетболистки Елены Левченко в ЦИП на Окрестина.



Фото: fiba.com

В ответе РЦГиЭ дополнительно сообщается, что «санитарно-эпидемиологическое состояние ЦИП находится на постоянном контроле в санитарно-эпидемиологической службе Департамента финансов и тыла МВД.

Санитарно-эпидемиологической службой МВД делается все необходимое для поддержания ЦИП в должном санитарно-эпидемиологическом состоянии», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Елена Левченко, которая отбывала 15-суточное лишение свободы на Окрестина, рассказала о неприемлемых условиях содержания в изоляторе. Об этом она поведала во время второго судебного разбирательства.

— В изоляторе ставят под угрозу состояние моего здоровья. На протяжении последних 13 суток я сплю не на матрасе, который изъяли, а на холодных металлических балках. Также было изъято постельное белье. Две недели не было горячей воды. На протяжении всего этого времени не водили нас в душ. Также две недели отключили слив в туалете — это рассадник бактерий и микробов. Последний раз нас водили гулять пять дней назад. Вся эта антисанитария привела к тому, что у меня появились вши. Обострились мои старые заболевания — позвоночные грыжи.