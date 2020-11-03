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12 магазинов сети OZ закрыто в Минске и регионах

03.11.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 03.11.20 у OZ закрыто 12 магазинов в Минске и регионах. Основание – предписание О приостановлении работы торгового объекта.

Компания принимает все возможные меры, чтобы в максимально короткие сроки восстановить обслуживание клиентов в полном объеме. Об этом сообщается в официальном релизе OZ.

В настоящий момент розничная торговля OZ не осуществляется по следующим адресам в Минске:

пр-т Независимости, 13, 
пр-т Дзержинского, 19, 
пр-т Дзержинского, 122, 
ул.Могилевская, 5б, 
ул.Притыцкого,97,
ул. Логойский тракт, 37, 
ул.Руссиянова, 4, 
пр-т Победителей, 3.

Также закрыты магазины в Гродно, ул. Советская, 18, Могилеве, ул.Ленинская, 85, Бобруйске, ул.Октябрьская, 151б, Пинске, ул.Ленина, 28.

Вопросы с товарами в пунктах самовывоза по указанным адресам будут решаться c клиентами индивидуально, отмечают в компании. 

Совершать покупки можно через мобильное приложение и сайт oz.by, оформлять доставку заказа – курьером либо в другие доступные пункты самовывоза OZ.  

 - Мы, OZ, искренне сожалеем о временных неудобствах, которые возникли у наших клиентов в связи со сложившейся ситуацией. Мы активно работаем, чтобы радовать вас, наши друзья, клиенты и партнеры, ежедневно, в том числе – и во всех магазинах OZ. Ценим каждого и благодарим за понимание!
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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На 03.11.20 у OZ закрыто 12 магазинов в Минске и регионах. Основание – предписание О приостановлении работы торгового объекта.
 
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