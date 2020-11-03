12 магазинов сети OZ закрыто в Минске и регионах

Компания принимает все возможные меры, чтобы в максимально короткие сроки восстановить обслуживание клиентов в полном объеме. Об этом сообщается в официальном релизе OZ.





В настоящий момент розничная торговля OZ не осуществляется по следующим адресам в Минске:





пр-т Независимости, 13,

пр-т Дзержинского, 19,

пр-т Дзержинского, 122,

ул.Могилевская, 5б,

ул.Притыцкого,97,

ул. Логойский тракт, 37,

ул.Руссиянова, 4,

пр-т Победителей, 3.





Также закрыты магазины в Гродно , ул. Советская, 18, Могилеве, ул.Ленинская, 85, Бобруйске, ул.Октябрьская, 151б, Пинске, ул.Ленина, 28.





Вопросы с товарами в пунктах самовывоза по указанным адресам будут решаться c клиентами индивидуально, отмечают в компании.





Совершать покупки можно через мобильное приложение и сайт oz.by, оформлять доставку заказа – курьером либо в другие доступные пункты самовывоза OZ.





- Мы, OZ, искренне сожалеем о временных неудобствах, которые возникли у наших клиентов в связи со сложившейся ситуацией. Мы активно работаем, чтобы радовать вас, наши друзья, клиенты и партнеры, ежедневно, в том числе – и во всех магазинах OZ. Ценим каждого и благодарим за понимание!