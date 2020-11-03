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Ситуация стабильна: Лукашенко и Головченко обсудили экономику Беларуси

03.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ситуацию в экономике, а также обстановку на ведущих предприятиях Беларуси обсудили сегодня президент Александр Лукашенко и премьер-министр Роман Головченко, передает телеканал «МИР 24».

Несмотря на пандемию и закрытые границы, белорусские заводы и фабрики продолжают работать в штатном режиме. Трудовые коллективы удалось сохранить. Государство исправно исполняет все свои обязательства. Зарплата бюджетников, к примеру, увеличилась почти на 20% к уровню прошлого года.

«Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам экономика у нас сработала по крайней мере не хуже, чем у окружающих нас стран. Конечно, если бы мы выдержали те свои цели, которые мы поставили, достигнув их, и по ВВП сохранили уровень прошлого года, но как вы говорите, не в тупую, не напрямую, что мы там тракторов и автомобилей создали столько, что некуда девать их. Главное ведь товар продать. Поэтому это важно», – сказал Лукашенко.

Экспорт белорусских товаров и услуг в этом году сократился. Основными локомотивами роста экономики сейчас являются сельское хозяйство, строительство и отрасль информации и связи.

«Если кратко говорить об итогах развития экономики по итогам девяти месяцев 2020 года, то ситуация не только стабилизировалась, но и вышла на трек опережающего роста. В принципе, по третьему кварталу мы уже практически догнали темп 2019 года. Хотя это все происходит в очень непростых условиях», – сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Александр Лукашенко сегодня анонсировал встречу в более широком кругу, на которой будут обсуждены планы на 2021 год, а также перспективы развития Беларуси на ближайшие пять лет.



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Несмотря на пандемию и закрытые границы, белорусские заводы и фабрики продолжают работать в штатном режиме.
 
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