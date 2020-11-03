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Nokia 10 PureView получит сапфировое стекло и Snapdragon 875

03.11.2020 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети появилась информация о Nokia 10 PureView — новом флагмане компании. Устройство пока что на раннем этапе разработки, но ключевые особенности уже известны.

Сообщается, что Nokia 10 PureView оснастят экраном из сапфирового стекла. Это должно сделать дисплей устойчивым к царапинам и повреждениям при падении. На роль процессора выбран Snapdragon 875. Этот чип еще не представлен, но, поскольку аппарат выйдет в следующем году, логично, что флагман сразу же получит актуальное железо.

Предположительно, рамка будет выполнена из нержавеющей стали на манер Nokia 8 Sirocco. Также ожидается безрамочный дисплей. Оптика в камерах будет использоваться от Zeiss.

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В сети появилась информация о Nokia 10 PureView — новом флагмане компании. Устройство пока что на раннем этапе разработки, но ключевые особенности уже известны.Читать...
 
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