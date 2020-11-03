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Nokia 10 PureView получит сапфировое стекло и Snapdragon 875
Источник материала: Onliner
В сети
Сообщается, что Nokia 10 PureView оснастят экраном из сапфирового стекла. Это должно сделать дисплей устойчивым к царапинам и повреждениям при падении. На роль процессора выбран Snapdragon 875. Этот чип еще не представлен, но, поскольку аппарат выйдет в следующем году, логично, что флагман сразу же получит актуальное железо.
Предположительно, рамка будет выполнена из нержавеющей стали на манер Nokia 8 Sirocco. Также ожидается безрамочный дисплей. Оптика в камерах будет использоваться от Zeiss.
экран 1.77" TFT (120x160), флэш-память 4 Мб, аккумулятор 800 мАч, 1 SIM
экран 2.4" TFT (240x320), ОЗУ 4 Мб, флэш-память 4 Мб, аккумулятор 1020 мАч, 2 SIM
экран 2.4" TFT (240x320), флэш-память 4 Мб, карты памяти, аккумулятор 1020 мАч, 2 SIM
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В сети появилась информация о Nokia 10 PureView — новом флагмане компании. Устройство пока что на раннем этапе разработки, но ключевые особенности уже известны.Читать...
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