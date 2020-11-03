Авария на видео: светофор не работал, и водитель Lexus решил, что он на главной (видео)

Источник материала: Onliner

Переносимся в Уручье, перекресток улиц Шафарнянской и Городецкой. Если кто не знает, Шафарнянская пошире, Городецкая поуже, на перекрестке работает светофор, ну а на крайний случай установлены знаки приоритета. Вот для водителя Lexus этот крайний случай и наступил.

Сначала смотрим видео, его на нашем форуме опубликовал пользователь с ником Severus13.

Водитель Lexus двигался по улице Шафарнянской со стороны улицы Гинтовта в направлении проспекта Независимости. На перекресток с улицей Городецкой он, судя по всему, без тени сомнения выехал на красный. Кто-то разразится праведным гневом, например, водитель Peugeot.

Так неужели водитель Lexus осознанно пошел на грубое нарушение? Давайте разбираться с помощью очевидца.

— На одном из светофоров не горел красный сигнал, а другие, по словам водителя Lexus, он не видел. И поэтому проезжал перекресток как нерегулируемый — по главной дороге, — пояснил Severus13.

Очевидец рассказал корреспонденту Onliner, что один из светофоров в момент, когда Lexus выезжал на перекресток, мог быть закрыт автобусом, который поворачивал с Городецкой на Шафарнянскую. На другом красный сигнал, как мы уже знаем, не горел.

— Водитель молодой, он сам недоумевал, как мог не увидеть светофоры. Третий, верхний, может, из купе ему не было видно — но это можно только догадываться, — добавил наш читатель. — В принципе, по его действиям перед аварией — похоже, говорит правду, но все равно виноват.

В результате неприятная авария на ровном месте. Две машины с повреждениями, к счастью, никто не пострадал.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by .