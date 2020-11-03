Источник материала: Sputnik Беларусь

В городе Спейкениссе недалеко от Роттердама машинист поезда метро потерял управление, в результате чего состав сошел с рельсов. Поезд пробил ограждение конечной станции и вылетел за ее пределы.

Платформа, на которую прибывал поезд, расположена на высоте около десяти метров над каналом, и состав едва не сорвался вниз. На своем пути поезд удачно "наткнулся" на фрагмент арт-объекта и завис в воздухе. Скульптура в виде хвостов двух китов не только удержала вагоны от падения на землю, но и послужила элегантной подставкой.

Авария произошла примерно в 00:30. Сообщается, что на тот момент в поезде не было пассажиров. Машинист не пострадал.