Белорусы ознакомились с российскими цифровыми разработками для школ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Белорусы смогли ознакомиться с цифровыми разработками для школ российского производства в ходе выставки "Новые цифровые технологии в школе", сообщили Sputnik в Россотрудничестве.

С 29 по 31 октября в Минске прошла выставка, в ходе которой презентовали достижения российской науки. Участники мероприятия смогли ознакомиться с российскими цифровыми разработками, используемыми в школах: VR-технологиями, 3D-моделированием и аддитивными технологиями, цифровым материаловедением, системами автоматизированного проектирования и другими.

В рамках выставки выступили педагоги ведущих российских университетов. Они провели ряд научно-популярных лекций об инновациях в сфере образования, использовании искусственного интеллекта и технологий виртуальной реальности и ряд научно-практических семинаров. На выставке свои экспозиции представили ведущие российские компании.

Участие в мероприятиях приняли педагоги и учащиеся Минского института развития образования, гимназий №13 и №31, средней школы №55 и средней школы №30. За три дня выставку в Минске посетили более 500 человек.

До этого выставка "Новые цифровые технологии в школе" проходила в Венгрии, Словакии и Болгарии.