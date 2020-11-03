Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Боевики использовались "вслепую": ветеран спецслужб о теракте в Вене

Выстрелы раздались в центре Вены 2 ноября поздно вечером: неизвестные открыли стрельбу почти одновременно в шести местах недалеко от синагоги. Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что произошедшее расценивается как террористический акт.

Даже не зная пока всех деталей, можно однозначно утверждать, что все нападавшие ничем не выделялись в толпе и лишь ждали подходящего момента. Такое мнение в комментарии для радио Sputnik высказал член ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.

"Понимаете, в шести точках начинается стрельба. О чем это говорит? Что террористическое подполье располагает разветвленной сетью хорошо законспирированных агентов, которые работают и живут как обычные граждане страны, в данном случае, Австрии. Надо понимать, что терроризм в последние 10 лет стал инструментом "решения" практически всех проблем", – говорит Попов.

Он также добавляет, что теракты происходят в наши дни не только как месть за участие какой-нибудь конкретной страны в борьбе с боевиками. Надо не забывать, что террор – это нагнетание страха и попытка повлиять на действия властей. Или отвлечь их от какого-то решения.

"Все это надо рассматривать в параллели с теми событиями, которые происходят в мире. Исполнители работают вслепую. Кто не знает, есть такое понятие, как "вербовка под чужим флагом". Человека можно завербовать, он думает, что работает, грубо говоря, на разведку США, а на самом деле на разведку Зимбабве. Так и террористы. Никто не говорит им истинные цели и задачи", – рассуждает собеседник Sputnik.

Напомним, в результате теракта погибли три человека и по меньшей мере еще 18 получили ранения. Один из нападавших был застрелен сотрудниками спецслужб. По горячим следам полиция задержала четырех подозреваемых, но часть террористов может быть на свободе. В Австрии усилены меры безопасности, охрану ряда зданий в Вене взяли на себя военные.

Комментарий члена ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрея Попова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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