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Боевики использовались "вслепую": ветеран спецслужб о теракте в Вене
03.11.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Выстрелы раздались в центре Вены 2 ноября поздно вечером: неизвестные
© AFP 2020 / JOE KLAMAR
Даже не зная пока всех деталей, можно однозначно утверждать, что все нападавшие ничем не выделялись в толпе и лишь ждали подходящего момента. Такое мнение в комментарии для
"Понимаете, в шести точках начинается стрельба. О чем это говорит? Что террористическое подполье располагает разветвленной сетью хорошо законспирированных агентов, которые работают и живут как обычные граждане страны, в данном случае, Австрии. Надо понимать, что терроризм в последние 10 лет стал инструментом "решения" практически всех проблем", – говорит Попов.
Он также добавляет, что теракты происходят в наши дни не только как месть за участие какой-нибудь конкретной страны в борьбе с боевиками. Надо не забывать, что террор – это нагнетание страха и попытка повлиять на действия властей. Или отвлечь их от какого-то решения.
"Все это надо рассматривать в параллели с теми событиями, которые происходят в мире. Исполнители работают вслепую. Кто не знает, есть такое понятие, как "вербовка под чужим флагом". Человека можно завербовать, он думает, что работает, грубо говоря, на разведку США, а на самом деле на разведку Зимбабве. Так и террористы. Никто не говорит им истинные цели и задачи", – рассуждает собеседник Sputnik.
Напомним, в результате теракта погибли три человека и
Комментарий члена ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрея Попова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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