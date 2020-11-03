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Боевики использовались "вслепую": ветеран спецслужб о теракте в Вене

03.11.2020 15:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Боевики использовались "вслепую": ветеран спецслужб о теракте в Вене

Выстрелы раздались в центре Вены 2 ноября поздно вечером: неизвестные открыли стрельбу почти одновременно в шести местах недалеко от синагоги. Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что произошедшее расценивается как террористический акт. 

© AFP 2020 / JOE KLAMAR
Кадры с места теракта в Вене, где погибло четыре человека и ранены десятки
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Даже не зная пока всех деталей, можно однозначно утверждать, что все нападавшие ничем не выделялись в толпе и лишь ждали подходящего момента. Такое мнение в комментарии для радио Sputnik высказал член ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.

"Понимаете, в шести точках начинается стрельба. О чем это говорит? Что террористическое подполье располагает разветвленной сетью хорошо законспирированных агентов, которые работают и живут как обычные граждане страны, в данном случае, Австрии. Надо понимать, что терроризм в последние 10 лет стал инструментом "решения" практически всех проблем", – говорит Попов.

Он также добавляет, что теракты происходят в наши дни не только как месть за участие какой-нибудь конкретной страны в борьбе с боевиками. Надо не забывать, что террор – это нагнетание страха и попытка повлиять на действия властей. Или отвлечь их от какого-то решения.

"Все это надо рассматривать в параллели с теми событиями, которые происходят в мире. Исполнители работают вслепую. Кто не знает, есть такое понятие, как "вербовка под чужим флагом". Человека можно завербовать, он думает, что работает, грубо говоря, на разведку США, а на самом деле на разведку Зимбабве. Так и террористы. Никто не говорит им истинные цели и задачи", – рассуждает собеседник Sputnik.

Напомним, в результате теракта погибли три человека и по меньшей мере еще 18 получили ранения. Один из нападавших был застрелен сотрудниками спецслужб. По горячим следам полиция задержала четырех подозреваемых, но часть террористов может быть на свободе. В Австрии усилены меры безопасности, охрану ряда зданий в Вене взяли на себя военные.

Комментарий члена ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа" Андрея Попова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Волна террористических атак, которая прокатилась по столице Австрии в ночь на вторник, была пошагово спланирована, не сомневается член ассоциации ветеранов...
 
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