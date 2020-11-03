Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси

Источник материала: Ежедневник

В полдень турбогенератор первого энергоблока Беларусской АЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси, сообщает пресс-служба ГПО «Белэнерго».

Официальная церемония подключения АЭС к энергосистеме запланирована на 7 ноября.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Физпуск первого энергоблока БелАЭС состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.