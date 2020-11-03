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Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси
03.11.2020 15:29 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В полдень турбогенератор первого энергоблока Беларусской АЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси, сообщает пресс-служба ГПО «Белэнерго».
Официальная церемония подключения АЭС к энергосистеме запланирована на 7 ноября.
Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.
Физпуск первого энергоблока БелАЭС состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.
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В полдень турбогенератор первого энергоблока Беларусской АЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси, сообщает пресс-служба ГПО «Белэнерго».
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