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Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси

03.11.2020 15:29 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В полдень турбогенератор первого энергоблока Беларусской АЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси, сообщает пресс-служба ГПО «Белэнерго».

Официальная церемония подключения АЭС к энергосистеме запланирована на 7 ноября.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Физпуск первого энергоблока БелАЭС состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.

 
 
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В полдень турбогенератор первого энергоблока Беларусской АЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси, сообщает пресс-служба ГПО «Белэнерго».
 
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