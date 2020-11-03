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Стартапы массово бегут из Беларуси

03.11.2020 15:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Кризис, возникший в Беларуси после августовских президентских выборов, оказал негативное влияние на подавляющее большинство стартапов и привел к их релокации за границу. Таковы результаты опроса, который стартап-хаб Imaguru провел в октябре среди 208 основателей и сооснователей белорусских стартап-компаний.

Результаты исследования опубликованы на сайте Центра деловых коммуникаций БЕЛБИЗ. 

Стартапы массово бегут из Беларуси

Как передает БелаПАН, в ходе опроса 71,2% респондентов отметили, что наибольшее негативное влияние на их деятельность оказал политико-экономический кризис. 17,8% — затруднились ответить, какой фактор оказывает на них наибольшее негативное влияние в последнее время. 11% опрошенных сообщили, что самым главным негативным фактором для них оказалась пандемия. 

Среди наиболее частых последствий политического кризиса стартапы, которые уже ощутили его влияние, отмечают снижение эффективности работы персонала (80%), невозможность выполнять свою работу из-за блокировок интернета в стране (33%), задержание сотрудников (32%), участие персонала в акциях протеста (26%), необходимость принятия срочных мер по релокации бизнеса (22%). 

Стартапы, которые уже ощутили влияние кризиса, выделили самые негативные последствия для бизнеса — неработающая законодательная система и отсутствие правовой защиты (56%), насилие и убийства мирных граждан (56%), потеря доверия к власти и политический кризис (47%), уголовные дела против сотрудников стартап-компаний (47%), вероятность ситуации, при которой неизвестные в масках могут ворваться в офис, арестовать сотрудников и изъять технику без законных оснований (45%). 

Результаты опроса показали: решение о релокации бизнеса уже приняли 45% от опрошенных белорусских стартапов и большинство (64%) из тех, кто уже ощутил негативные последствия кризиса на своем бизнесе, вызванного событиями августа—сентября. Из них 49% компаний релоцировались полностью или частично, соответственно, в ближайшее время планирует релоцироваться 51%. 

О готовности продолжать бизнес в Беларуси и бороться за свои права заявили 31,5% стартап-компаний, и только 1,4% опрошенных (три компании) сообщили, что их все устраивает в Беларуси. 

Результаты опроса свидетельствуют, что самые популярные страны для белорусских стартап-компаний — Украина, Польша, Литва и другие страны ЕС. 

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Комментируя результаты исследования, основатель стартап-хаба Imaguru Татьяна Маринич отметила, что политико-экономический кризис серьезным образом повлиял на стартап-компании. 

«Отключение интернета, невыносимая рабочая обстановка, запугивание и преследование сотрудников, обыски, жестокое обращение силовиков с гражданами, мирно высказывавшими свою позицию, вынуждают многие компании переехать», — сказала Маринич. 

Она также отметила, что в изгнании компании продолжают поддерживать инициативы гражданского общества. 

«Мы все чаще слышим истории релокации компаний, возмущение арестами сотрудников технологического бизнеса, в том числе громкой историей PandaDoc, а также молчанием руководства Парка высоких технологий и участием в фальшивой инагурации лжепрезидента», — заявила Маринич. 

 
 
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