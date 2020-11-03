Навальный посоветовал Лукашенко провести новые выборы

Источник материала: АФН

Российский оппозиционер Алексей Навальный в интервью Нехта посоветовал Лукашенко получить гарантии безопасности от белорусской оппозиции и других государств, а также объявить пакт национального перемирия и новые выборы.

«И с этими гарантиями безопасностями отрезать себе 20 км в Беловежской пуще и в ней жить. И пусть изберут нового президента», — подытожил Навальный.

Около года назад одна из участниц прошедших президентских выборов Анна Канопацкая внесла в парламент законопроект о гарантиях президенту, завершившему своим полномочия. Новый состав парламента завернул этот документ.

В октябре Светлана Тихановская допустила возможность предоставления гарантий Лукашенко и его семье в случае передачи власти оппозиции для проведения новых выборов.