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Навальный посоветовал Лукашенко провести новые выборы

03.11.2020 15:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Российский оппозиционер Алексей Навальный в интервью Нехта посоветовал Лукашенко получить гарантии безопасности от белорусской оппозиции и других государств, а также объявить пакт национального перемирия и новые выборы.

«И с этими гарантиями безопасностями отрезать себе 20 км в Беловежской пуще и в ней жить. И пусть изберут нового президента», — подытожил Навальный.

Около года назад одна из участниц прошедших президентских выборов Анна Канопацкая внесла в парламент законопроект о гарантиях президенту, завершившему своим полномочия. Новый состав парламента завернул этот документ.

В октябре Светлана Тихановская допустила возможность предоставления гарантий Лукашенко и его семье в случае передачи власти оппозиции для проведения новых выборов.

 
 
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Российский оппозиционер Алексей Навальный в интервью Нехта посоветовал Лукашенко получить гарантии безопасности от белорусской оппозиции и других государств, а...
 
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