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Nokia перевыпустит еще два легендарных телефона
Источник материала: Tut.by
HMD Global готовится к перевыпуску двух известнейших мобильных телефонов: Nokia 6300 и 8000. Об этом говорится на сайте
Оригинальный Nokia 6300 выпустили в 2007 году, он позиционировался как бизнес-решения с ценников в районе 300 евро. Гаджет оснащался цветным дисплеем и встроенной камерой. Инсайдер предполагает, что обновленная версия получит схожий дизайн и улучшенное «железо».
Nokia 8000 — не один телефон, а целая серия премиальных устройств. Некоторые, к примеру, выпускались в корпусах из нержавеющей стали. В WinFuture говорят, что на данный момент точно неизвестно, какую именно версию собрались перевыпустить. Вместе с тем авторы сайта уверены, что гаджет выполнят из премиального материала.
Точной даты анонса обновленных Nokia 6300 и 8000 не называется. Но, скорее всего, это произойдет в течение нескольких недель.
Ниже — цены популярных смартфонов Nokia:
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Оригинальный Nokia 6300 выпустили в 2007 году, он позиционировался как бизнес-решение с ценником в районе 300 евро.
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