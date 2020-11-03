Toyota модернизировала седан Crown. Он получил улучшенный интерьер и новые опции

Источник материала: Tut.by

Большой седан Toyota Crown нынешнего, пятнадцатого по счету поколения, присутствует на рынке немногим больше двух лет, но уже сейчас в компании решили провести небольшое обновление машины.





В первую очередь она затронула довольно старомодный интерьер, спроектированный по классическим канонам. Расположенные по центру передней панели два экрана разного формата уступили место одному крупному тачскрину диагональю 12,3 дюйма. В итоге была пересмотрена вся центральная консоль — с горизонтальными вентиляционными дефлекторами вместо вертикальных и новым блоком управления «климатом». Изменен перечень отделочных материалов, но внешних метаморфоз у седана, за исключением новых цветов кузова и колесных дисков, нет.





А еще Crown получил улучшенную версию фирменного комплекса систем безопасности Safety Sense. Система автоматического торможения теперь распознает не только попутные, но и движущиеся навстречу автомобили (во время поворотов), а также пешеходов в ночное время. А при ухудшении самочувствия водителя машина плавно замедлится и остановится в своей полосе.





Гамма силовых установок у Crown не изменилась и по-прежнему включает двухлитровую турбо-«четверку» 2.0 (245 л.с.) и две гибридные версии — на основе мотора 2.5 (226 л.с.) и 3,5-литрового атмосферного V6 (359 л.с.).





Продажи обновленного Crown в Японии уже начались — цены начинаются от 4 899 000 иен (46 760 долларов в пересчете). Поставлять такой седан в другие страны по-прежнему не планируется.