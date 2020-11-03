«Это плановая замена». Почему на парковке возле ЦУМа вместо красно-белого теперь сине-белый шлагбаум

Источник материала: Tut.by

Сегодня в твиттере появилось сообщение о том, что на платной парковке вдоль улицы Гикало возле ЦУМа меняют красно-белый шлагбаум на другой, сине-белый. AUTO.TUT.BY выяснил, не было ли в этом политической подоплеки, ведь к красно-белому сейчас особое отношение.

Возле ЦУМа заменили змагарошлагбаум pic.twitter.com/WQgkRbkU0U — Чай з варэннем (@belteanews) November 3, 2020

Обслуживанием этой парковки на улице Гикало, занимается ООО «Парковочное пространство».

— Это техническая замена. Вопрос был в креплении стрелы шлагбаума к основанию. Там была установлена неоригинальная стрела. Мы уже видели сообщение в твиттере, и понимаем, что ситуация вышла немного смешной. На самом деле мы просто вернули на место оригинальную заводскую деталь — «родной» цвет стрелы шлагбаума этого производителя как раз бело-синий, — пояснили в компании.







В компании предоставили фото шлагбаума с «неродной» красно-белой стрелой и с той, на которую ее заменили, когда появилась такая возможность.

Отметим, что единого стандарта или требования к окраске стрелы шлагбаума нет. Это зависит только от производителя. Но считается, что сочетание красного и белого цветов привлекает больше внимания, поэтому многие дорожные знаки выполняются именно в такой расцветке.