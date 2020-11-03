Экорынок под Минском, который поручил построить Александр Лукашенко, откроется 7 ноября

Источник материала: Tut.by

Экорынок с «чистыми продуктами», который построили на выезде из Минска по Логойскому тракту по поручению Александра Лукашенко, откроется 7 ноября. Там будут продавать свою продукцию не только фермеры, но и крупные белорусские аграрные предприятия.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Этот объект расположен в деревне Валерьяново, его планировали сдать к концу 2019 года, однако строительство затянулось. В эти выходные четырехэтажный многофункциональный комплекс площадью 20 тысяч квадратных метров наконец примет первых покупателей.

Крытый рынок рассчитан на 140 торговых мест, пишет МЛЫН.BY. Фермеры и крупные сельскохозяйственные предприятия смогут продавать мясо, молочную продукцию, овощи, фрукты, ягоды, грибы, рыбу и прочее с соблюдением санитарно-гигиенических требований. Также на новом рынке оборудованы удобные места для продажи продукции с собственного огорода физлицами.

Сколько продавцов изъявило желание торговать на новом рынке, в отделе по работе со средствами массовой информации Миноблисполкома оперативно узнать не удалось. Поделиться этой информацией отказался и один из инвесторов экорынка агрокомбинат «Дзержинский».

По поводу цен на сельхозпродукцию раньше говорили, что они будут выше, чем на обычном рынке. Ведь здесь делается упор именно на органические продукты, затраты на производство которых гораздо выше, чем при традиционном сельском хозяйстве. Но и качество обещают более высокое: продукты будут проходить обязательную сертификацию.

Напомним, 18 ноября 2019 г. вступил в силу закон «О производстве и обращении органической продукции», который Александр Лукашенко подписал 9 ноября 2018 года. В документе прописаны требования к производству органической продукции. К примеру, что необходимо использовать средства, разрешенные к применению в растениеводстве при производстве такой продукции. Что кормить животных следует кормами, полученными в результате производства органической продукции без использования химических растворителей и только с разрешенными добавками. Законом также ограничен перечень ветпрепаратов, допустимых при производстве органической продукции.

Это значит, что теперь производители могут проходить добровольную сертификацию своей продукции, после чего информация о них будет включена в специальный реестр, а на упаковку можно наносить знак «Органический продукт».

Говорили, что прямо на рынке сделают специальную лабораторию, которая будет тщательно проверять всю продукцию, поступающую на прилавки. Но несмотря на то, что рынок называют эко, белорусских товаров с маркировкой «ЭКО», как на некоторых европейских, мы пока не увидим.

— Делать сертификацию «ЭКО» у нас пока не будут, потому что в Беларуси еще нет такой лаборатории. Но в перспективе она появится, ведь уже есть закон «О производстве и обращении органической продукции», разрабатываются пути его реализации, — пояснял ранее директор агрокомбината «Ждановичи» Григорий Чуйко.

Также в новом торговом комплексе откроются фирменные магазины крупных производителей различных продуктов из Минской области. Можно будет купить продукцию, к примеру, агрокомбината «Ждановичи». Кстати, он же — один из инвесторов этого рынка. Будут магазины Борисовского комбината хлебопродуктов и Борисовского мясокомбината, ГМЗ № 1 и других.

В день открытия будут проходить промоакции, дегустации, розыгрыши призов. Покупателей ждет насыщенная культурная программа и большая сельскохозяйственная ярмарка.