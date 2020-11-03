ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Черечень: дальше комендантский час и расстрел на месте?

03.11.2020 15:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лидер Белорусской социал-демократической Грамады, экс-кандидат в президенты Сергей Черечень записал видео о ситуации в нашей стране. Сначала он остановился на кадровой политике власти.



«Исходя из действий и заявлений Лукашенко, управленцев в системе скоро вообще не останется, — говорит политик. — Военные выполняют приказы. Что ещё нужно?! Не хотите идти в армию, тогда армия идёт к вам. Следующим шагом может стать введение комендантского часа и расстрел на месте».

Далее Сергей Черечень вспомнил скандальное заявление Александра Лукашенко по поводу того, что протестующие могут остаться без рук:

«Все нормальные люди прекрасно понимают, что человек с «оторванными руками» не сможет платить налоги, а это уже вопрос национальной безопасности».

Он высказался по поводу закрытия границы «без объявления войны», без объяснения причин.

Черечень сам был свидетелем этого, когда возвращался из Украины, и видел, что у людей был шок.

«Просто закрыли границу. Их мало волнует то, что происходит у людей... Привет «железный занавес»!», — говорит он.

Политик упомянул об увольнениях, забастовках, об исключении студентов из вузов, об угрозе непризнания иностранных дипломов.

«За годы монолога власть разучилась слушать и вообще функционировать не для собственной потребности, а для комфортной жизни людей», — заявил лидер «Громады».

Он считает, что во многом сами белорусы виноваты, что создалась такая ситуация: «Не отстаивали свои права, пока это не касалось лично нас, не принимали никакого участия в политической жизни страны».

«То, что сейчас происходит, только следствие нашего пофигизма», — говорит политик.

Черечень считает, что «всё можно исправить», а для этого нужно начать принимать активное участие в жизни страны. Он рассказал о встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Его основной вопрос был: когда власть откроется для реального диалога с людьми?

«Сотни тысяч людей, которые выходят на улицу, требуют, чтобы их услышали, — продолжает Черечень. — Миллионы людей боятся выходят, но разделяют точку зрения мирного протеста».

Кочанова на диалог согласилась и Сергей Черечань готовится к запланированному мероприятию.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер Белорусской социал-демократической Грамады, экс-кандидат в президенты Сергей Черечень записал видео о ситуации в нашей стране. Сначала он остановился на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Крепитесь. В Минск с концертом едет Моргенштерн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus
03.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика