Цепкало: США еще не вступили в свою игру в отношении Беларуси













Он считает, что "США не вступили пока еще в свою игру в отношении Республики Беларусь". Влияние Вашингтона "очень сильно будет зависеть от того, кто там победит", — пишет белорусский оппозиционный политик. Как известно, 3 ноября в Соединенных Штатах проходят президентские выборы.





"В мире на сегодняшний день нет ни одной страны, которая бы успешно развивалась и которая имела бы с США плохие отношения", — отмечает Цепкало. В Беларуси в последние годы отношения с Вашингтоном улучшались, однако президентские выборы в нашей стране все изменили. Официальный Минск и лично Александр Лукашенко неоднократно обвиняли США в управлении белорусскими протестами.





Валерий Цепкало признает, что Россия остается для Беларуси "важным партнером". Но приводит интересное сравнение: ВВП РФ чуть больше, чем ВВП американского штата Иллинойс или чуть меньше, чем ВВП штата Техас.