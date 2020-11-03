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Видишь форму - хочется ударить: Нападение на милиционера, охранявшего БТ

03.11.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ночью произошло нападение на сотрудника спецбатальона Департамента охраны МВД, который охранял Белтелерадиокомпанию.

Как сообщает в Telegram пресс-служба милиции, милиционер вышел осмотреть снаружи здание, когда к нему приблизился неизвестный мужчина и нанес удар кулаком в грудь. Нападавшего задержали. 31-летний минчанин объясняет свой поступок состоянием алкогольного опьянения.

Милиционеры интересовались возможным участием мужчины в акциях протеста, но он это отрицает. Дело в том, что нападение на силовика произошло в ночь с 1 на 2 ноября, после разгона в столице шествия в Куропаты. В отношении задержанного завели уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.
 
 
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Ночью произошло нападение на сотрудника спецбатальона Департамента охраны МВД, который охранял Белтелерадиокомпанию.
 
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