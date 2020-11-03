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Обзор флагманского смартфона Honor 30 Pro+

03.11.2020 15:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Еще весной бренд Honor представил линейку флагманских смартфонов. Один из них (Honor 30 Pro) продается только в Китае, о Honor 30 мы уже писали подробно, а сегодня взглянем на «топовый топ» — модель Honor 30 Pro+. Официально его к нам не завезли, но при желании найти телефон в продаже можно. Белорусское представительство Honor предоставило нам инженерный экземпляр устройства для ознакомления, чем мы и воспользовались.

Honor 30 Pro+ во многом похож на Honor 30, который мы уже обозревали. Поэтому не будем останавливаться на общих для двух устройств моментах, а поговорим об отличиях. Заодно вспомним прошлогоднего предшественника модели в виде Honor 20 Pro и сравним фотовозможности двух телефонов.

Смартфон HONOR 30 Pro+ EBG-AN10 8GB/256GB (титановый серебристый)
3 отзыва
Android, экран 6.57" OLED (1080x2340), HiSilicon Kirin 990 5G, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
1800 р.
16 предложений
Смартфон HONOR 30 BMH-AN10 8GB/256GB (титановый серебристый)
24 отзыва
Android, экран 6.53" OLED (1080x2400), HiSilicon Kirin 985, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 40 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
1299 р.
23 предложения
Смартфон HONOR 20 Pro (мерцающий бирюзовый)
116 отзывов
Android, экран 6.26" IPS (1080x2340), HiSilicon Kirin 980, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
999 р.
4 предложения
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Смартфоны Honor в Каталоге Onliner

Ключевые особенности Honor 30 Pro+ и наши впечатления

  • В Honor решили следовать общим трендам в Android-среде, согласно которым нынче принято создавать флагманские смартфоны. Речь в первую очередь об «экране-водопаде», или «бесконечном экране» (и так далее). Вещь на любителя: кому-то такой дисплей нравится, а кого-то раздражают цветовые искажения на изгибах матрицы. Хотя первое впечатление любого человека, который не имел дел с такими экранами, в любом случае будет «Вау!».
Обзор флагманского смартфона Honor 30 Pro+
  • У Honor 30, напомним, дисплей хотя тоже OLED, но обычный, плоский. При этом диагональ у двух моделей практически не отличается (у 30 Pro+ она на 0,04 дюйма больше — как раз за счет изгибов), как и разрешающая способность (около 400 ppi). У прошлогодней «прошки», напомним, диагональ была поменьше — 6,26 дюйма.
  • Если не считать изогнутости, то ключевое отличие экрана Honor 30 Pro+ от младшей модели заключается в частоте обновления 90 Гц. Это дает более плавную отрисовку интерфейса при, например, пролистывании рабочих столов. Эффект будет ощущаться и в некоторых играх, поддерживающих высокую частоту обновления экрана.
Обзор флагманского смартфона Honor 30 Pro+
  • Если вам не мешают искажения цветов и геометрии по загнутым торцам, то дисплей оставит сплошь приятные впечатления. Он с большим запасом яркости, широкими углами обзора, отличными антибликовыми свойствами, хорошим олеофобным покрытием. Есть и режим отображения базовой информации на выключенном дисплее, за что тоже благодарим OLED.
  • С тыльной стороны оформление Honor 30 Pro+ практически идентично обычной «тридцатке». Субъективно, это одно из самых неординарных, стильных и при этом практичных решений. Крышка красиво переливается фиолетово-серебристым, огромное название бренда напоминает о фешен-индустрии и смотрится объемно, словно чуть парит над корпусом. Впрочем, кому-то такая расцветка может показаться китчем — тогда можно отдать предпочтение черному цвету: там обошлось без названия бренда.
Обзор флагманского смартфона Honor 30 Pro+
  • Как и во всех других современных смартфонах, любые усилия дизайнеров легко портятся некрасивой толстой нашлепкой с вереницей камер. Здесь, разумеется, такая тоже есть.
Обзор флагманского смартфона Honor 30 Pro+
  • В остальном все по-богатому: стальная рамка, стереозвук, встроенный в экран дактилоскопический сенсор. Последний, как и все остальные датчики в дисплеях, довольно медлительный. Благо разблокировка по лицу работает хорошо даже в темноте, поэтому только ее и рекомендуем использовать. Стереозвук громкий, но динамикам сложно работать с низкими частотами.
  • Благодаря приятным материалам, вытянутой форме и скошенным торцам телефон приятно держать в руке. При этом он довольно скользкий, так что комплектный силиконовый чехол может пригодиться в экстремальных ситуациях.




  • Можно установить две карты nanoSIM. Вместо одной из них предусмотрена установка карты памяти, но проприетарного формата NM — это пока еще редкие и недешевые штуки.
  • С процессором Kirin 990 мы столкнулись еще во время обзора Huawei P40 Pro. Это флагманский чип с компоновкой ядер 2+2+4. Он не ставит рекорды в бенчмарках, но жаловаться на недостаток производительности ни нам, ни кому бы то ни было еще не придется. Honor 30 Pro+ вообще какой-то уж очень шустрый — скорее всего, здесь еще и память скоростная.
Обзор флагманского смартфона Honor 30 Pro+
  • Из интересных технических фишек — 5G и Wi-Fi 6, пока у нас абсолютно невостребованные. А вот обратная зарядка может сгодиться для наушников. В отличие от обычного Honor 30 и прошлогоднего предшественника, наконец-то реализована беспроводная зарядка.
  • В Honor 30 Pro+ установлен аккумулятор емкостью 4000 мА·ч. Если не сильно налегать на игры, получим два дня автономной работы. Понятие «много играть» растяжимое, поэтому особо активные мобильные геймеры, возможно, смогут высадить батарею и за несколько часов, тогда как остальным ее хватит дня на полтора.
Обзор флагманского смартфона Honor 30 Pro+

Камеры

Если уж как-нибудь и ранжировать современные смартфоны, то в первую очередь по камерам. Производители давно позабыли о гонке за толщиной («У нас самый тонкий корпус!»), величине экрана (с нынешними повсеместными «больше 6 дюймов» вопрос выбора заключается только в удобстве и эргономике, но никак не в диагонали дисплея) и прочих важных или не очень параметрах. Сегодня на любой презентации дольше всего говорят именно о камерах — тех самых, которые 97% покупателей будут использовать для съемки еды, кота и деревенских пасторалей.

Слава фотографическим богам, в Honor отказались от самой бесполезной камеры — той, которая снимает супермакро. Под это дело приспособили 16-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор с автофокусом, светосилой f/2.2 и фокусным расстоянием 17 миллиметров. При этом искажения по краям корректирует автоматика. Отдельно включать макрорежим теперь не нужно: система сама распознает сцену и сделает как надо. Получается куда лучше, чем у Honor 20 Pro.


Чтобы закончить с ультраширокоугольным модулем, посмотрим, как он снимает панорамы днем и ночью.



В дневных фото заметной разницы нет, кроме легких отличий в цветокоррекции. Ночью Honor 30 Pro+ попробовал чуть больше высветлить кадр, из-за чего мы получили больше шумов. В целом ультраширокоугольная камера снимает примерно так же, как Honor 20 Pro.

Основная камера — 50-мегапиксельная Sony IMX700. Ей помогает 8-мегапиксельная телефотокамера с возможностью 5-кратного зума и оптической стабилизацией. Еще есть 2-мегапиксельный датчик глубины, но он в наших тестах участия не принимал.






Судя по сравнительным фото, именно телефотокамера прокачалась заметнее всего. Четкость и детализация снимка при 5- и 10-кратном приближении у Honor 30 Pro+ заметно выше.



Еще больше разница проявляется ночью. Очевидно подтверждение того, что сегодня битва в мобильной фотосъемке ведется на ночном и сумеречном фронтах, то есть в условиях недостаточной освещенности.

Пример ночного видео:

Итог

Honor 30 Pro+ стоит дороже, чем Honor 30, примерно на 500 рублей. За эти деньги получаем изогнутый дисплей с частотой обновления 90 Гц, стереодинамики и беспроводную зарядку, в том числе обратную. Стоит ли это переплаты, решать покупателям.

Смартфон HONOR 30 Pro+ EBG-AN10 8GB/256GB (титановый серебристый)
3 отзыва
Android, экран 6.57" OLED (1080x2340), HiSilicon Kirin 990 5G, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
1800 р.
16 предложений
Смартфоны Honor в Каталоге Onliner

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Еще весной бренд Honor представил линейку флагманских смартфонов. Один из них (Honor 30 Pro) продается только в Китае, о Honor 30 мы уже писали подробно, а сегодня взглянем на...
 
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