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Белорус собрал соседей во дворе частного дома, а на него составили протокол. Как так?

03.11.2020 15:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В последнее время дворовые праздники каждые выходные разгораются во многих жилых комплексах Минска: там играет музыка, люди танцуют, пьют чай и знакомятся. Часто все это заканчивается милицией, и к этому народ, кажется, уже привык. Но, по словам нашего читателя Андрея Маханько, в минувшую субботу таким же образом закончилась и встреча соседей во дворе усадьбы под Минском. Причем закончилась даже не начавшись. Хозяин дома рассказывает, что произошло.

— В субботу мы с нашими соседями из агрогородка Чачково (это Минский район, недалеко от Хатежино) организовывали встречу с чаепитием и концертом. Утром готовили сцену, и, видимо, кто-то из односельчан вызвал милицию. По крайней мере, нам так сказали. Приехали милиционеры (и в штатском, и в форме), попросили поснимать с домов флаги. Мы требованиям подчинились, — рассказывает Андрей Маханько, хозяин дома, во дворе которого планировалось мероприятие.

По его словам, концерт должен был пройти прямо на территории его усадьбы — на фундаменте бани. На встречу приехали музыканты, Андрей попросил приехать своего друга — профессора психологии, чтобы тот рассказал о человеческих взаимоотношениях. Ближе к вечеру мужчина начал жарить шашлыки, в этот момент к нему снова приехали силовики, которые попросили явиться в Ждановичское отделение милиции для разъяснений.

— Мне задавали вопросы про Telegram-каналы и их администрирование, но я объяснил, что мне 51 год и я пользуюсь кнопочным телефоном. После мне вручили повестку: я должен явиться в милицию на допрос: в отношении меня начался административный процесс по статье 23.34.

Белорус собрал соседей во дворе частного дома, а на него составили протокол. Как так?

Я связался с адвокатом, которая объяснила, что милиция не должна была приходить на мой участок — это моя земля. Я мог отмечать день рождения, я мог отмечать свадьбу детей, организовывать поминки, в конце концов, — у меня мама в марте умерла. Но милиционеры заявили, что они не могут разобрать, где мой участок, а где нет, потому что у меня нет забора. Хотя все это происходило прямо возле моего дома.

Сейчас я еду в милицию и не знаю, задержат меня или нет. Надеюсь, что просто дадут повестку в суд, где меня оправдают, потому что я уверен, что закон нарушен не был. Адвокат тоже так считает. Нас забрали, условно, с собственных кухонь, а это неправильно, — говорит Андрей.

Мы обратились в пресс-службу МВД Минской области и ждем от них комментарий. Он будет добавлен при первой возможности.

 
Теги: Минск
 
 
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В последнее время дворовые праздники каждые выходные разгораются во многих жилых комплексах Минска: там играет музыка, люди танцуют, пьют чай и знакомятся. Часто...
 
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