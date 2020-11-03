Крепитесь. В Минск с концертом едет Моргенштерн

Источник материала: Onliner

Минск образца 2020 года испытывает острый дефицит концертной движухи. И вот новость: 14 ноября в Prime Hall выступит Моргенштерн — российский рэпер с неоднозначной репутацией и еще более неоднозначным репертуаром. Это как Face в 2017 году, так что ваш сын или дочь наверняка его знают. А ваш папа или мама, скорее всего, слышали что-то про него.

Алишер Тагирович Моргенштерн — 22-летний парень, который из блогера вырос в хип-хоп-артиста. Сейчас у него есть все атрибуты молодежного рэпера: все эти миллионы просмотров на YouTube, модные треки, которые часто звучат из динамиков телефонов и беспроводных колонок, и безумное количество прессы. В общем, сила, с которой надо как-то считаться, хотя и не всегда хочется.

У Моргенштерна три записанных студийных альбома. Третий получил название «Легендарная пыль» и длится аж 20 с небольшим минут, зато в социальной сети «ВКонтакте» он набрал миллион прослушиваний за полчаса. Это серьезное музыкальное достижение, и, возможно, наши правнуки будут изучать этот феномен на уроках музыкальной литературы в профильных школах.

В Минске молоденький и резвый Моргенштерн выступит в клубе Prime Hall, там и до него выступали некоторые известные рэперы. Билеты на этот концерт можно купить за 44 рубля.