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Крепитесь. В Минск с концертом едет Моргенштерн

03.11.2020 15:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минск образца 2020 года испытывает острый дефицит концертной движухи. И вот новость: 14 ноября в Prime Hall выступит Моргенштерн — российский рэпер с неоднозначной репутацией и еще более неоднозначным репертуаром. Это как Face в 2017 году, так что ваш сын или дочь наверняка его знают. А ваш папа или мама, скорее всего, слышали что-то про него.

Алишер Тагирович Моргенштерн — 22-летний парень, который из блогера вырос в хип-хоп-артиста. Сейчас у него есть все атрибуты молодежного рэпера: все эти миллионы просмотров на YouTube, модные треки, которые часто звучат из динамиков телефонов и беспроводных колонок, и безумное количество прессы. В общем, сила, с которой надо как-то считаться, хотя и не всегда хочется.

У Моргенштерна три записанных студийных альбома. Третий получил название «Легендарная пыль» и длится аж 20 с небольшим минут, зато в социальной сети «ВКонтакте» он набрал миллион прослушиваний за полчаса. Это серьезное музыкальное достижение, и, возможно, наши правнуки будут изучать этот феномен на уроках музыкальной литературы в профильных школах.

В Минске молоденький и резвый Моргенштерн выступит в клубе Prime Hall, там и до него выступали некоторые известные рэперы. Билеты на этот концерт можно купить за 44 рубля.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Минск образца 2020 года испытывает острый дефицит концертной движухи. И вот новость: 14 ноября в Prime Hall выступит Моргенштерн — российский рэпер с неоднозначной...
 
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