Обзор рынка облигаций за октябрь 2020

Источник материала: Myfin

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Обзор рынка облигаций Республики Беларусь регулярно предоставляется специалистами инвестиционной компании Aigenis . Основными параметрами анализа выступают объем в денежном выражении и количество сделок по приобретению облигаций (без учета сделок РЕПО) в ходе биржевых торгов на БВФБ.



В период с 1 по 30 октября 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 446 сделок с облигациями, среди которых:

197 с государственными облигациями (44,17% от общего числа);

84 с облигациями банков Республики Беларусь (18,83%);

165 с корпоративными облигациями (37%).

В октябре 2020 года число сделок по покупке-продаже облигаций продолжает уменьшаться. По сравнению с летними месяцами, когда был достигнут пик продаж этого года, число сделок упало в три раза к июлю и в два раза к августу.

По-прежнему нет сделок с облигациями Национального Банка Республики Беларусь. Либо регулятор не нуждается в рыночном финансировании, либо облигации Нацбанка не востребованы. Вероятнее всего первое предположение, поскольку ценные бумаги Нацбанка всегда пользовались спросом. Регулятор проводит политику жёсткого контроля денежной массы и в этих условиях изъятие с рынка ликвидности может спровоцировать рост дефицита.

Именно этот фактор влияет на сокращения рынка ценных бумаг, что никак не соответствует целям финансовых властей по расширению вне банковского кредитования.

ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 171 100 USD 3,9 20.09.2030 50 4,27 ЮЛ ВГДО 253 1000 USD 5,5 06.05.2026 35 3,74 ЮФЛ ВГДО 225 1000 USD 7 04.09.2026 32 6,94 ЮФЛ

По-прежнему 171-й выпуск ВГДО остаётся самым востребованным у участников рынка несмотря на то, что в этом выпуске предлагается не самый высокий купонный доход по сравнению со второй и третьей строчкой. Не исключено, что эти ценные бумаги популярны из-за достаточно продолжительного срока обращения (погашение в сентябре 2030-го года).

Отметим, что рыночная доходность по сравнению с сентябрём у государственных бумаг немного снизилась, что в целом говорит о росте рыночной цены на бумаги.

ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** Чистый берег ЗАО Оп2 1000 USD 7 13.10.2028 27 7 ЮФЛ Конте Спа СООО Оп17 1000 USD 5,5 22.10.2024 22 5,85 ЮФЛ Айгенис ЗАО Оп7 100 USD 6,5 02.05.2024 16 6,49 ЮФЛ

Третий месяц подряд список лидеров корпоративных ценных бумаг по числу сделок обновляется и в него вернулись лидеры предыдущих месяцев.

Возглавляет ТОП-3 ЗАО «Чистый берег» с облигациями 2-го выпуска и доходностью по ним 7%. На втором месте СООО «Конте Спа» с облигациями 17-го выпуска.

А вот третье место заняли облигации 7-го выпуска ЗАО «Айгенис», которые в октябре впервые вышли на рынок. Это свежий выпуск с купонной доходностью 6,5%, номинированный в 100 долларов США за штуку и доступный юридическим и физическим лицам. Высока вероятность, что по итогам ноября 7-й выпуск возглавит лидерство в рейтинге корпоративных облигаций.

ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Кол-во сделок Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** АСБ Лизинг ООО Оп115 100 BYN 8,75 31.12.2024 12 8,73 ЮЛ АСБ Лизинг ООО Оп114 100 BYN 6,75 31.12.2024 7 6,73 ЮЛ Белинвестбанк ОАО Оп70 1000 BYN 7,75 01.07.2021 6 7,38 ЮЛ

ТОП-3 банковских облигаций остаётся без принципиальных изменений, за небольшим исключением, что на первой строчке по итогам октября разместились облигации ООО АСБ «Лизинг» 115-го выпуска.

Количество сделок остается сопоставимым с предыдущими месяцами, доходность также на прежних уровнях.

Облигации банковского сектора номинированы в белорусских рублях и доступны только для юридических лиц.

В денежном выражении общий объем сделок в октябре 2020 года составил 354,1 млн рублей, в числе которых:

193,38 млн рублей по сделкам с государственными облигациями (54,61% от общего объема);

152,18 млн рублей по сделкам с облигациями остальных банков РБ (42,98%);

8,54 млн рублей по сделкам с корпоративными облигациями (2,41%).

Тенденция сентября сохранилась и в октябре фондовый рынок снизился еще более чем на половину. А если сравнивать с летними месяцами, мы увидим, что с рынка ушло более одного миллиарда рублей. Это деньги, которые лежат без движения на счетах юридических физических лиц, либо выведены в наличность.

Вместе с тем мы не можем не отметить снижение объема в секторе государственных облигаций (объём реализации сократился более чем в два раза) и рост объёмав денежном выражении в секторе банковских и корпоративных ценных бумаг.

ТОП 3 государственных облигаций в денежном выражении за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** ВГДО 171 100 USD 3,9 20.09.2030 52,43 4,27 ЮЛ ВГДО 226 1000 EUR 5,5 03.11.2023 37,44 4,53 ЮЛ ВГДО 225 1000 USD 7 04.09.2026 28,68 6,94 ЮФЛ

Опять, как и месяцем раннее, ТОП-3 государственных облигаций в денежном выражении практически совпадает с лидерами по числу сделок. Это валютные государственные облигации 171-го, 226-го и 225-го выпусков.

Первые и третьи номинированы в долларах США (по 100 и 1000 долларов соответственно) и в 1000 евро 226-й выпуск.

ТОП 3 корпоративных облигаций в денежном выражении за рассматриваемый период (без банков)

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** Конте Спа СООО Оп17 1000 USD 5,5 22.10.2024 1,61 5,85 ЮФЛ Чистый берег ЗАО Оп2 1000 USD 7 13.10.2028 1,4 7 ЮФЛ ОАО "Агролизинг" Оп15 100 BYN 10,75 30.09.2027 1,24 10,69 ЮФЛ

Аналогично предыдущему списку, ТОП-3 облигаций по объёму в денежном выражении совпадает с лидерами по числу сделок. Это СООО «Конте Спа» и ЗАО «Чистый берег» с валютными облигациями, номинированные по 1000 долларов США за штуку.

На третьем месте расположились ценные бумаги ОАО «Агролизинг», номинированные по 100 белорусских рублей за штуку. Купонная доходность рублёвых облигаций 10,75%, дата погашения 30 сентября 2027 года.

Все бумаги доступны юридическим и физическим лицам.

ТОП 3 банковских облигаций в денежном выражении за рассматриваемый период

Облигация, выпуск Номинал Валюта ставка купона % Дата погашения Объем сделок, млн.руб Срвз.дох-ть к погашению** по сделкам % Тип клиента*** БНБ-Банк ОАО Оп9 10000 BYN 10,35 08.01.2024 33,87 9,89 ЮЛ БПС-Сбербанк ОАО Оп101 1000 BYN 01.10.2026 15,03 0 ЮФЛ БПС-Сбербанк ОАО Оп100 1000 BYN 10,25 20.04.2026 14,85 10,3 ЮФЛ

* без учета сделок РЕПО

** среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению

*** Данные бумаги могут приобретать … : ЮЛ – только юридические лица; ФЛ – только физические лица; ЮФЛ – все

В списке облигаций банковского сектора вновь поменялся лидер – это ОАО «БНБ-Банк» с рублёвыми облигациями 9-го выпуска для юридических лиц номиналом по 10000 рублей за штуку. Доходность бумаг 10,35% за купонные выплаты и 9,89% рыночная.

На втором и третьем местах также рублёвые облигации ОАО «БПС-Сбербанк» 101-го и 100-го выпусков номиналом по 1000 рублей. Облигации «БПС-Сбербанка» доступны для всех участников фондового рынка, купонная доходность также на уровне 10,25%. Облигации «БПС-Сберабанка» регулярно входят в ТОП-3 по объёму продаж, что свидетельствует о высоком спросе на эти бумаги со стороны рынка.

Подводя итог, можно сказать, что октябрь 2020 года стал пока самым худшим месяцем по снижению числа сделок и объёма продаж. Особенно это коснулось облигаций государственного сектора. Минфин Беларуси в октябре не смог полностью разместить государственные облигации, что подтверждается статистикой. Снижение спроса может привести к повышению доходности облигаций, что сделает заимствования для государства более дорогими. Решение по ставке рефинансирования будет приниматься на очередном заседании Нацбанка 14 ноября, это может привести к изменениям ставок на кредитном рынке и, по цепочке, к изменению доходности ценных бумаг.