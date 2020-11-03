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Обзор рынка облигаций за октябрь 2020
Источник материала: Myfin
Обзор рынка облигаций Республики Беларусь регулярно предоставляется специалистами
В период с 1 по 30 октября 2020 на биржевом рынке БВФБ было заключено 446 сделок с облигациями, среди которых:
В октябре 2020 года число сделок по покупке-продаже облигаций продолжает уменьшаться. По сравнению с летними месяцами, когда был достигнут пик продаж этого года, число сделок упало в три раза к июлю и в два раза к августу.
По-прежнему нет сделок с облигациями Национального Банка Республики Беларусь. Либо регулятор не нуждается в рыночном финансировании, либо облигации Нацбанка не востребованы. Вероятнее всего первое предположение, поскольку ценные бумаги Нацбанка всегда пользовались спросом. Регулятор проводит политику жёсткого контроля денежной массы и в этих условиях изъятие с рынка ликвидности может спровоцировать рост дефицита.
Именно этот фактор влияет на сокращения рынка ценных бумаг, что никак не соответствует целям финансовых властей по расширению вне банковского кредитования.
ТОП 3 государственных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
По-прежнему 171-й выпуск ВГДО остаётся самым востребованным у участников рынка несмотря на то, что в этом выпуске предлагается не самый высокий купонный доход по сравнению со второй и третьей строчкой. Не исключено, что эти ценные бумаги популярны из-за достаточно продолжительного срока обращения (погашение в сентябре 2030-го года).
Отметим, что рыночная доходность по сравнению с сентябрём у государственных бумаг немного снизилась, что в целом говорит о росте рыночной цены на бумаги.
ТОП 3 корпоративных облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период (без банков)
Третий месяц подряд список лидеров корпоративных ценных бумаг по числу сделок обновляется и в него вернулись лидеры предыдущих месяцев.
Возглавляет ТОП-3 ЗАО «Чистый берег» с облигациями 2-го выпуска и доходностью по ним 7%. На втором месте СООО «Конте Спа» с облигациями 17-го выпуска.
А вот третье место заняли облигации 7-го выпуска ЗАО «Айгенис», которые в октябре впервые вышли на рынок. Это свежий выпуск с купонной доходностью 6,5%, номинированный в 100 долларов США за штуку и доступный юридическим и физическим лицам. Высока вероятность, что по итогам ноября 7-й выпуск возглавит лидерство в рейтинге корпоративных облигаций.
ТОП 3 банковских облигаций, по кол-ву сделок за рассматриваемый период
ТОП-3 банковских облигаций остаётся без принципиальных изменений, за небольшим исключением, что на первой строчке по итогам октября разместились облигации ООО АСБ «Лизинг» 115-го выпуска.
Количество сделок остается сопоставимым с предыдущими месяцами, доходность также на прежних уровнях.
Облигации банковского сектора номинированы в белорусских рублях и доступны только для юридических лиц.
В денежном выражении общий объем сделок в октябре 2020 года составил 354,1 млн рублей, в числе которых:
Тенденция сентября сохранилась и в октябре фондовый рынок снизился еще более чем на половину. А если сравнивать с летними месяцами, мы увидим, что с рынка ушло более одного миллиарда рублей. Это деньги, которые лежат без движения на счетах юридических физических лиц, либо выведены в наличность.
Вместе с тем мы не можем не отметить снижение объема в секторе государственных облигаций (объём реализации сократился более чем в два раза) и рост объёмав денежном выражении в секторе банковских и корпоративных ценных бумаг.
ТОП 3 государственных облигаций в денежном выражении за рассматриваемый период
Опять, как и месяцем раннее, ТОП-3 государственных облигаций в денежном выражении практически совпадает с лидерами по числу сделок. Это валютные государственные облигации 171-го, 226-го и 225-го выпусков.
Первые и третьи номинированы в долларах США (по 100 и 1000 долларов соответственно) и в 1000 евро 226-й выпуск.
ТОП 3 корпоративных облигаций в денежном выражении за рассматриваемый период (без банков)
Аналогично предыдущему списку, ТОП-3 облигаций по объёму в денежном выражении совпадает с лидерами по числу сделок. Это СООО «Конте Спа» и ЗАО «Чистый берег» с валютными облигациями, номинированные по 1000 долларов США за штуку.
На третьем месте расположились ценные бумаги ОАО «Агролизинг», номинированные по 100 белорусских рублей за штуку. Купонная доходность рублёвых облигаций 10,75%, дата погашения 30 сентября 2027 года.
Все бумаги доступны юридическим и физическим лицам.
ТОП 3 банковских облигаций в денежном выражении за рассматриваемый период
* без учета сделок РЕПО
В списке облигаций банковского сектора вновь поменялся лидер – это ОАО «БНБ-Банк» с рублёвыми облигациями 9-го выпуска для юридических лиц номиналом по 10000 рублей за штуку. Доходность бумаг 10,35% за купонные выплаты и 9,89% рыночная.
На втором и третьем местах также рублёвые облигации ОАО «БПС-Сбербанк» 101-го и 100-го выпусков номиналом по 1000 рублей. Облигации «БПС-Сбербанка» доступны для всех участников фондового рынка, купонная доходность также на уровне 10,25%. Облигации «БПС-Сберабанка» регулярно входят в ТОП-3 по объёму продаж, что свидетельствует о высоком спросе на эти бумаги со стороны рынка.
Подводя итог, можно сказать, что октябрь 2020 года стал пока самым худшим месяцем по снижению числа сделок и объёма продаж. Особенно это коснулось облигаций государственного сектора. Минфин Беларуси в октябре не смог полностью разместить государственные облигации, что подтверждается статистикой. Снижение спроса может привести к повышению доходности облигаций, что сделает заимствования для государства более дорогими. Решение по ставке рефинансирования будет приниматься на очередном заседании Нацбанка 14 ноября, это может привести к изменениям ставок на кредитном рынке и, по цепочке, к изменению доходности ценных бумаг.
*партнерский материал, Aigenis, УНП 100862882
Источник: Инвестиционная компания Aigenis
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Фото: pixabay.comОбзор рынка облигаций Республики Беларусь регулярно предоставляется специалистами инвестиционной компании Aigenis. Основными параметрами анализа...
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