|
Литва заблокировала все поставки электроэнерегии из Беларуси из-за запуска БелАЭС
Источник материала: Myfin
«После того, как в центре управления системой Litgrid сегодня в 11:06 были зафиксированы данные, показывающие выработку электроэнергии на БелАЭС, Litgrid с 11:38 установила пропускную способность ноль мегаватт для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси», – говорится в сообщении.
Ранее во вторник первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему Беларуси. «В 12:03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны», – сообщил официальный телеграм-канал министерства энергетики Беларуси.
Что в итоге?
Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физический пуск первого энергоблока АЭС состоялся 20 августа, его подключение к энергосистеме было запланировано на 7 ноября, ввод в эксплуатацию – в первом квартале 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.
Напомним, в 2019 году на Литву приходилось около 1,5 млрд кВт.ч или 45,7% экспорта всей электроэнергии из Беларуси. Пока остается неясным, куда будет перенаправлен избыток энергетических мощностей после ввода БелАЭС в эксплуатацию.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовская электропередающая компания Litgrid во вторник установила нулевую пропускную способность для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси во...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)