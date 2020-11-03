|
Потапейко о выборах в США: потерпеть осталось совсем немного
03.11.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Трамп либо Байден ― завтра весь мир должен узнать имя 59-го президента США, и это не только новая (либо старая), важнейшая фигура на мировом политическом Олимпе, но и концепция, в рамках которой в течение ближайших четырех лет будут жить страны мира, в большей или меньшей степени ощущая на себе влияние мощнейшей империи, ориентируясь на мировую резервную валюту (доллар США) и во многом сверяя часы по Вашингтону.
О последних штрихах финальной президентской баталии слушателям радио Sputnik рассказал известный эксперт, специалист по американским выборам Павел Потапейко.
"Шесть штатов сейчас находятся в позиции 50/50 и предсказать их выбор невозможно. Это Флорида, Пенсильвания, Джорджия, которая обычно голосует за республиканцев, Северная Каролина, Аризона и Айова. Традиционно колеблющиеся Миннесота, Висконсин и Невада склоняются к Байдену", ― отметил собеседник Sputnik.
Комментарий политического эксперта Павла Потапейко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробный расклад сил перед стартом голосования на президентских выборах в США и прогноз их итогов от специалиста по американской политике Павла Потапейко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)