Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Потапейко о выборах в США: потерпеть осталось совсем немного

Трамп либо Байден ― завтра весь мир должен узнать имя 59-го президента США, и это не только новая (либо старая), важнейшая фигура на мировом политическом Олимпе, но и концепция, в рамках которой в течение ближайших четырех лет будут жить страны мира, в большей или меньшей степени ощущая на себе влияние мощнейшей империи, ориентируясь на мировую резервную валюту (доллар США) и во многом сверяя часы по Вашингтону.

О последних штрихах финальной президентской баталии слушателям радио Sputnik рассказал известный эксперт, специалист по американским выборам Павел Потапейко.

"Шесть штатов сейчас находятся в позиции 50/50 и предсказать их выбор невозможно. Это Флорида, Пенсильвания, Джорджия, которая обычно голосует за республиканцев, Северная Каролина, Аризона и Айова. Традиционно колеблющиеся Миннесота, Висконсин и Невада склоняются к Байдену", ― отметил собеседник Sputnik.

Комментарий политического эксперта Павла Потапейко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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