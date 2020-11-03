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Потапейко о выборах в США: потерпеть осталось совсем немного

03.11.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Потапейко о выборах в США: потерпеть осталось совсем немного

Трамп либо Байден ― завтра весь мир должен узнать имя 59-го президента США, и это не только новая (либо старая), важнейшая фигура на мировом политическом Олимпе, но и концепция, в рамках которой в течение ближайших четырех лет будут жить страны мира, в большей или меньшей степени ощущая на себе влияние мощнейшей империи, ориентируясь на мировую резервную валюту (доллар США) и во многом сверяя часы по Вашингтону. 

© Sputnik
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О последних штрихах финальной президентской баталии слушателям радио Sputnik рассказал известный эксперт, специалист по американским выборам Павел Потапейко.

"Шесть штатов сейчас находятся в позиции 50/50 и предсказать их выбор невозможно. Это Флорида, Пенсильвания, Джорджия, которая обычно голосует за республиканцев, Северная Каролина, Аризона и Айова. Традиционно колеблющиеся Миннесота, Висконсин и Невада склоняются к Байдену", ― отметил собеседник Sputnik.

Комментарий политического эксперта Павла Потапейко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Подробный расклад сил перед стартом голосования на президентских выборах в США и прогноз их итогов от специалиста по американской политике Павла Потапейко.
 
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