В Санкт-Петербурге хотят протестировать новый электробус МАЗ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Петербургский "Пассажиравтотранс" выразил готовность получить электробус МАЗ 303Е10 для опытной эксплуатации и проработать варианты дальнейшего приобретения белорусской продукции для транспортных нужд Санкт-Петербурга, сообщила во вторник пресс-служба МАЗ на своей странице в Facebook .

Сегодня в Санкт-Петербурге прошла презентация пассажирской техники Минского автозавода. Мероприятие было приурочено к отправке на маршрут очередной партии городских автобусов МАЗ 203 вместимостью до 100 пассажиров. 27 автобусов, приобретенных СПб ГУП "Пассажиравтотранс", стали очередным пополнением Колпинского автопарка.

На мероприятии россияне заинтересовались электробусом МАЗ, который объединяет в себе преимущества автобуса и троллейбуса. Модель создана на базе дизельного автобуса нового, третьего поколения МАЗ 303 с максимальной унификацией по узлам, агрегатам, элементам облицовки и электронным системам. Расчетный запас хода электробуса составляет до 300 километров. Батареи-накопители МАЗ 303Е10 заряжаются от автономного трансформатора, подключаемого к напряжению 380 вольт. Полный заряд при максимальном токе (150-200 ампер) обеспечивается за 4-6 часов.

Кроме этого, во время презентации также был представлен газовый автобус МАЗ 203945.

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