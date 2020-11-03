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Король и королева Бутана показали трогательные семейные снимки
03.11.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Король Бутана Джигме Кхесар Вангчук и его жена королева Джецун, которых мировые СМИ называют "Уильям и Кейт Востока", показали новые официальные снимки сыновей.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Королевская чета нередка показывает публике своих детей, но всегда по особенным поводам. Так, в последний раз общественность лицезрела младшего наследника пары, родившегося в середине марта 2020 года. Теперь же супруги порадовала поклонников в честь Дня коронации.
Король и королева Бутана поделились трогательной серией портретов, в том числе в компании своих сыновей. Локацией для фотосессии стал Дворец Деченчолинг.
Красивые кадры растрогали всех поклонников королевской семьи: в сети продолжают сравнивать королескую семью Бутана с семьей будущего короля Британии - принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон.
Напомним, что недавно сводная сестра короля Джигхме - принцесса Бутана Юфельма
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"Кейт и Уильям Востока" во второй раз стали родителями в марте 2020 года - это первые кадры с участием младшего отпрыска пары.
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