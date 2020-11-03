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Видеофакт. Аргентинка и американец сыграли первую в мире свадьбу по ZOOM

03.11.2020 16:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пандемия вынудила граждан США и Аргентины впервые в мире сочетаться браком через сервис видеоконференции ZOOM.

Видеофакт. Аргентинка и американец сыграли первую в мире свадьбу по ZOOM

Как рассказывает сюжет ТСН, таким образом поженились 28-летняя аргентинка Августина и 32-летний американец Скотт. Они познакомились три года назад и с тех пор начали встречаться.

«В январе Скотт сделал любимой предложение, свадьбу запланировали на март и хотели отгулять ее в Аргентине – на родине невесты. Но пандемия разлучила пару – она в Аргентине, он в США, и получить разрешение на выезд не мог, ведь формально не был женат», – говорится в сюжете. 

Тогда мужчина получил онлайн-лицензию на брак в штате Юта, к паре в ZOOM присоединился судья штата, который и зарегистрировал брак. Теперь Скот готовится подать документы на получение разрешения на въезд в Аргентину, чтобы воссоединиться с любимой.

 
 
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Пандемия вынудила граждан США и Аргентины впервые в мире сочетаться браком через сервис видеоконференции ZOOM.
 
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