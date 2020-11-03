«После революции ничего не изменится». Важный пост о том, за что на самом деле борются беларусы – и что будет, когда они победят

Источник материала: KYKY

Что будет, когда мы выиграем? Какой станет Беларусь? Что изменится в нашей с вами жизни? На все эти вопросы попробовал ответить старший аналитик Центра европейской трансформации, магистр политических наук Андрей Егоров.

«Давно пора рассказать, что будет после победы революции – после революции для большинства из нас ничего не изменится.

Не будет ни шоковой терапии, ни неолиберальных реформ, ни российской оккупации, ни европейской интеграции, ни резкого падения благосостояния, ни внезапно свалившегося на всех богатства, ни люстрации, ни беларусизации, ни краха, ни внезапного расцвета. И как в Украине не будет, я вообще не понимаю, что люди имеют в виду под этим «как в Украине». Но не будет и как в Польше, как в Эстонии, или как в Армении. Будет только как здесь, как в Беларуси.

Будущее Беларуси будет также не похоже ни на чьё другое, как наша революция не похожа на другие революции.

Дорогие чиновники! Для вас ничего не изменится. 95% из вас останется на своих местах, и вы будете решать, в общем-то, те же задачи, что и раньше. Но вас больше не будут принуждать выполнять нереальные прогнозные показатели, рисовать с потолка цифры в статистику и отчитываться за выполнение показателей идеологической работы. У вас появится больше свободы решать вопросы по своему усмотрению, а по не непременно му указанию сверху. Да, это будет означать немного больше ответственности, но за ваши решения, а не за глупости начальства. Со временем, изменится система мотивации и критерии продвижения по службе. Те, кто за счет инициативы и способностей лучше справляется со своими задачами, получит больше возможностей для продвижения по службе.

Дорогие рабочие государственных предприятий! Для вас тоже ничего не изменится. Не будет массовой приватизации и сокращений (точно не больше, чем сейчас). Предприятия ждет реструктуризация и финансовое оздоровление. Изменения коснутся не вашей работы, а, прежде всего, управления предприятиями. На место зависимых от профильных министерств и госконцернов директоров придут новые корпоративные менеджеры. В их задачи будет входить не выполнение решений по вечной «модернизации деревообработки», а управление в интересах экономической эффективности предприятия. Да, со временем, когда предприятия будут готовы к вхождению крупных инвесторов, государственная доля во владении ими будет уменьшаться. Но произойдет это, дай бог, через три-пять лет. Для тех из вас, кто хочет получить новую специальность, появятся почти неограниченные возможности.

Дорогие директора государственных предприятий! Не нужно бояться, для вас тоже ничего не изменится. Большинство из вас – профессионалы, и вы лучше, чем кто-либо знаете проблемы своих предприятий. Для вас найдется место в новой системе корпоративного менеджмента, основанного на бизнес-логике управления. Да, придется поучится новому, да придется закончить курсы MBA, антикризисного или корпоративного управления. Но разве это страшно?

Дорогие милиционеры, следователи и прокуроры! Для тех из вас, кто не совершал преступлений, ничего не изменится. Вы нужны стране!

В вашей работе исчезнут «палочная» система и обвинительный уклон всей правоохранительной работы. Станет меньше справок и дурной отчетности, будет больше независимости и меньше непрофильной работы. И политического сыска тоже не будет. И вас не будут заставлять действовать, вопреки вашей совести и закону.

Дорогие судьи! Даже для вас мало что изменится. Разбирательства пройдут в отношении только тех, кто выносил незаконные политически-мотивированные приговоры, и давал приказы их выносить. Что касается только судей по уголовным и административным делам. Если вина будет доказана, то тогда вы потеряете работу, но не свободу. Потому что люстрации не будет! И все это вообще не коснется судей по гражданским и хозяйственным делам – для вас вообще ничего не изменится. Ну не будут вам больше приказывать, какие решения выносить по делам – будете делать это по закону, станет от этого тяжелее? В суд вернется состязательность, а вас не будут больше «дрючить» за оправдательные приговоры. Так ли это плохо?

Дорогие учителя и директора школ! В вашей работе ничего не изменится. Да, больше не будут спрашивать «за» идеологические показатели, количество БРСМовцев и результаты фальсификации выборов. С руководства школы и учителей начнут спрашивать, прежде всего, за результаты и качество обучения, но ведь и так спрашивают! В перспективе школа будет двигаться к автономии и будет больше связана с местным локальным сообществом. Участие родительских советов будет расширено и придется с ними договариваться. Но ведь вы и так этого уже делаете!

Дорогие родители учеников! У вас появятся возможности принимать большее участие в управлении школой через нормальные родительские советы. Но ведь это и так происходит с нормальными директорами и учителями на неформальной основе, правда? Уже теперь вы участвуете в финансировании школ и детских садиков, но только ничего не получаете взамен. Теперь это будет можно делать открыто, но требовать отчетности от учреждений образования и учета вашего мнения по поводу управления школой. И так далее, можно указать для всех.

Но все же, изменится всё! Вернется разделение и сменяемость властей, вернутся свободные и демократические выборы, появится местное самоуправление, станет больше экономической свободы и свободы вообще, возможностей для развития своего дела и саморазвития.

Можно будет, наконец, самим решать и делать. Без вот этого постоянного усмотрения и разрешения очередного чиновника. Но в обычной жизни, в быте, вы не заметите разницы между работой новых демократических институтов и прежнего аппарата власти».