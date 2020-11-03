Под Минском заметили тягач с контейнерами боевых ракет вдали от машины

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Сети появились кадры, на которых два больших цилиндрических предмета, очень похожих на транспортно-пусковые контейнеры зенитных ракет, лежат на полуприцепе, отсоединенном от кабины грузовика. Пользователи шутят, что «ракету потеряли», 42.TUT.BY объясняет, что происходит на самом деле.

В 13.48 3 ноября в канале активиста Антона Мотолько появился пост с фото и видео. На кадрах видны два грузовика, один из них — с откинутой кабиной. Метрах в 30 от машин стоит полуприцеп, на котором лежат предметы, напоминающие контейнеры.

«Вот так по Беларуси транспортируют боевые ракеты от комплекса С-300», — гласит подпись под постом.

Рассмотрев фото и видео, мы можем с уверенностью сказать — это действительно ТПК ракеты от зенитно-ракетного комплекса С-300 (есть ли внутри сами боеприпасы, неизвестно). Зная, что на вооружении белорусских ВВС и войск ПВО стоит только вариант ЗРК С-300П, мы можем даже конкретно указать версию ракеты — В-500Р (раньше были еще В-500К с радиокомандным наведением, но они давно устарели и сняты с вооружения).

Такой боеприпас может доставать противника на расстоянии до 75 километров, развивает скорость до двух километров в секунду и оснащен полуактивной головкой наведения (то есть цель нужно подсвечивать радаром, который для этого поднимается на особой вышке ).

Что касается грузовика, то это обычный армейский полноприводный МАЗ 6317 — на таких шасси монтируется, например, белорусская модернизация РСЗО «Град» («Белград»). Производятся такие с 1993 года на Минском автозаводе.

Со слов читателей, мы знаем, что контейнер замечен в 51 километре от Минска около моста через Свислочь. Зная, что исток Свислочи находится менее чем в 40 километрах к северо-западу от столицы, мы можем с высокой вероятностью определить, что боеприпас находился к юго-востоку от Минска.

На кадрах видно, что машины стоят не на региональной дороге, а на магистральной трассе республиканского значения (с обозначением М). Так как на юго-восток от столицы идет только трасса М5 на Гомель, мы предполагаем, что ракета находилась именно на ней.

О том, что ракету потеряли, разумеется, никакой речи не идет. Скорее всего, МАЗ, тянувший полуприцеп с боеприпасом, получил некое техническое повреждение. И в соответствиями с правилами техники безопасности, чтобы исправить ситуацию, водитель отцепил прицеп и отъехал на некоторое расстояние.

Некоторые повреждения чреваты возможным пожаром, а если рядом с ракетой, имеющей несколько десятков килограммов взрывчатки в боевой части (а перевозимых ракет, судя по кадрам, две) возникнет пламя, то пространство вокруг может превратиться в небольшой кратер.

Так, недавно мы писали о солдате, который сильно пострадал как раз из-за того, что пламя от машины перекинулось на тент кузова с реактивными снарядами.

Как раз потому, что машина стоит поодаль от прицепа, мы и предполагаем, что перед нами именно боевая ракета, а не безопасный учебно-практический контейнер.