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БелАЗ умирает и без забастовки: выручка за январь-сентябрь упала вдвое

03.11.2020 16:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «БелАЗ — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» опубликовало отчет об итогах работы за три квартала. Он размещен на Едином портале финансового рынка.

Компания начала публиковать квартальную отчетность как эмитент облигаций. До этого БелАЗ показывал только годовые отчеты.

Бухгалтерские документы за три квартала демонстрируют серьезное ухудшение финансовых показателей завода в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка предприятия уменьшилась в январе-сентябре на 51,8% до 647,3 млн рублей. Себестоимость реализованной продукции сократилась на 51,2% до 466,55 млн рублей.

Прибыль от реализации уменьшилась на 65,9% до 105,7 млн рублей. Чистая прибыль сократилась в 13,7 раза и составила 15,945 млн рублей.

Долгосрочные обязательства по кредитам и займам выросли с начала года почти в 10 раз до 337,67 млн рублей. 

Напомним, БелАЗ в сентябре разместил по закрытой подписке облигации на 100 млн долларов. Их выкупили четыре банка. Средства были привлечены сроком на три года под 7% годовых. В проспекте эмиссии предприятие указывало, что сумма чистой прибыли по итогам 7 месяцев составляла 5,56 млн рублей.
 
 
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ОАО «БелАЗ — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» опубликовало отчет об итогах работы за три квартала. Он размещен на Едином портале финансового рынка.
 
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