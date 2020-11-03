БелАЗ умирает и без забастовки: выручка за январь-сентябрь упала вдвое

Компания начала публиковать квартальную отчетность как эмитент облигаций. До этого БелАЗ показывал только годовые отчеты.





Бухгалтерские документы за три квартала демонстрируют серьезное ухудшение финансовых показателей завода в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.





Выручка предприятия уменьшилась в январе-сентябре на 51,8% до 647,3 млн рублей. Себестоимость реализованной продукции сократилась на 51,2% до 466,55 млн рублей.





Прибыль от реализации уменьшилась на 65,9% до 105,7 млн рублей. Чистая прибыль сократилась в 13,7 раза и составила 15,945 млн рублей.





Долгосрочные обязательства по кредитам и займам выросли с начала года почти в 10 раз до 337,67 млн рублей.





Напомним, БелАЗ в сентябре разместил по закрытой подписке облигации на 100 млн долларов. Их выкупили четыре банка. Средства были привлечены сроком на три года под 7% годовых. В проспекте эмиссии предприятие указывало, что сумма чистой прибыли по итогам 7 месяцев составляла 5,56 млн рублей.