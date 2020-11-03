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Жительница Гродно оскорбила милиционера в мессенджере. Ее нашли
Источник материала: Onliner
УВД Гродненского облисполкома
Женщина работает в одном из гипермаркетов, а также «является активным пользователем деструктивных Telegram-каналов». 28 сентября она нецензурно выразилась в адрес старшего участкового инспектора Октябрьского РОВД. В ходе разбирательства выяснилось, что такую характеристику милиционеру женщина дала на основе материалов из «неблагонадежного Telegram-канала».
Жительницу Гродно нашли сотрудники главного управления по Гродненской области ГУСБ МВД Беларуси. Действиям женщины дана правовая оценка.
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УВД Гродненского облисполкома сообщает об очередном случае, когда милиция находит пользователя мессенджера, написавшего что-то нехорошее о сотруднике органов...
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