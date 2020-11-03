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Пьяный водитель собрал «паровоз» из пяти авто в Бресте

03.11.2020 16:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Брестской области рассказали об аварии, которая произошла в областном центре сегодня, 3 ноября, около 11:50. 35-летний брестчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки Citroen. На улице Московской он собрал «паровоз» из пяти авто.

— Двигаясь по улице Московской, водитель проявил невнимательность и совершил столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем марки Chrysler под управлением 36-летней брестчанки. От удара Chrysler въехал в Mercedes, Mercedes — в Kia, Kia — в Renault, — рассказали в Госавтоинспекции.

Пьяный водитель собрал «паровоз» из пяти авто в Бресте

В результате происшествия 61-летний мужчина, пассажир автомобиля Chrysler, был доставлен в медицинское учреждение для установления диагноза и оказания медицинской помощи. Пять автомобилей получили механические повреждения.

Пьяный водитель собрал «паровоз» из пяти авто в Бресте

По информации ГАИ, медицинское освидетельствование водителя Citroen подтвердило состояние алкогольного опьянения, в выдыхаемом воздухе — 1,496 промилле алкоголя. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.

Пьяный водитель собрал «паровоз» из пяти авто в Бресте

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В ГАИ Брестской области рассказали об аварии, которая произошла в областном центре сегодня, 3 ноября, около 11:50. 35-летний брестчанин, находясь в состоянии...
 
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