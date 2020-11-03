Шумные соседи вернутся под крыло милиции. Соответствующие изменения в КоАП и ПИКоАП могут принять в следующем году

Источник материала: Onliner

Похоже, мольбы тех, кто регулярно страдает от шумных жильцов, были все-таки услышаны. И «там» решили вернуть все как было: со следующего года утихомиривать буйных жильцов станут не коммунальщики (которые не очень-то справлялись со взвалившейся на них непрофильной обязанностью), а сотрудники милиции. Как сообщает интернет-портал gkx.by , на данный момент составление протоколов об административных правонарушениях за нарушение правил пользования жилыми помещениями, одним из пунктов которых и является запрет на шум в определенное время, в компетенцию милиции не входит. Силовики, выезжая на вызов, принимают от граждан заявление в отношении нарушителей тишины и передают материалы в организацию, обслуживающую дом.

В новых КоАП и ПИКоАП, вступление которых в силу ожидается в будущем году, этот вопрос отрегулирован. Будет предусмотрена ответственность за «нарушение правил пользования жилыми помещениями, сопряженное с нарушением общественного порядка».

В Минске в среднем ежемесячно фиксируется тысяча сообщений о ночном шуме. По данным МВД, в 60—65% случаев эти сообщения перенаправляются в организации, обслуживающие жилфонд, в 30% все заканчивается профилактической беседой или общением с теми, кто вызывал милицию. И лишь в 5—8% случаев сотрудники внутренних дел разбираются с шумными гражданами на месте — в этом случае шум квалифицируется как мелкое хулиганство.

Кроме этого изменения, в новом ПИКоАП также устанавливается, что административный процесс могут вести только государственные органы и организации. Сейчас такое право есть и у негосударственных организаций. В частности, товарищества собственников могут начать административный процесс в отношении жильцов за нарушение правил пользования жилыми помещениями.