Обзор рынка акций за октябрь 2020

Источник материала: Myfin

Фото: pexels.com

Обзор рынка акций Республики Беларусь ежемесячно предоставляется специалистами инвестиционной компании Aigenis .



Основными параметрами анализа выступают: объем сделок в денежном выражении, количество заключенных сделок (без учета сделок РЕПО) и цены на акции, сформировавшиеся в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В октябре на биржевом рынке БВФБ было заключено 274 сделок с акциями, что на 2% больше, чем в прошедшем периоде (в сентябре этого года были заключены 268 сделки). Но в денежном выражении объём этого сегмента фондового рынка сократился до 1,33 млн белорусских рублей против 1,47 млн в сентябре. Снижение объёма составило -10%. В целом, при минимальном увеличении числа сделок, второй месяц продолжается снижение объёма рынка в денежном выражении. С технической точки зрения это формирует предпосылки для роста на рынке акций.

ТОП 5 акций, по количеству сделок

№ Акции В предыдущем периоде В рассматриваемом периоде Цена Срвз.* *, рублей Сделок, шт Цена Срвз. **, рублей Сделок, шт 1 БПС-Сбербанк ОАО А9 0,17 70 0,2 73 2 Приорбанк ОАО А12 5,72 22 5,66 22 3 Савушкин продукт ОАО А3 150 3 150 20 4 Белинвестбанк ОАО А7 0,02 24 0,02 18 5 Знамя индустриализации ОАО А5 33 10

Первые строчки рейтинга, как и раннее, возглавляют акции банковского сектора. В постоянных лидерах ОАО «БПС-Сбербанк». Количество сделок с акциями этого банка, пусть и минимально, но выросло примерно на 2%. Немного поднялись бумаги и в цене, с 0,17 до 0,2 рублей за штуку.

Остается в ТОПе ОАО «Приорбанк» и ОАО «Савушкин продукт», который из компаний реального сектора стабильно занимает верхние строчки рейтинга фондового рынка.

На пятой строчке рейтинга витебское швейное предприятие ОАО «Знамя индустриализации» с 10-ю сделками по цене 33 рубля за штуку.

ТОП 5 акций, по объему сделок в денежном выражении

№ Акции В предыдущем периоде В рассматриваемом периоде Цена Срвз **, рублей Объем, тыс.руб Цена Срвз **, рублей Объем, тыс.руб 1 ОАО "УМ N79" А1 65,47 260,57 115,87 530,45 2 НеоТрейдЗапад ОАО А1 5,7 113,72 3 ОАО "Ресторан "Арбат" А1 1,65 106 4 Минскжелезобетон ОАО А1 1,5 2,89 11,35 83,81 5 ОАО "Промэлектромонтаж" А1 7,7 81,83

Первую строчку ТОП-5 заняло ОАО «УМ №79» с ценой акции в 115,87 рублей за штуку и объемом в 530,45 тысяч рублей.

Это очень хорошая динамика, т.к. в сентябре акции ОАО «УМ №79» первого выпуска А1 выросли в цене примерно в 50 раз и, соответственно объем сделок в денежном выражении увеличился примерно в 300 раз. В октябре к сентябрю цена продолжила расти (примерно в два раза), и на такую же величину вырос объем сделок с акциями ОАО «УМ №79».

Важно, что весь ТОП-5 по объему в денежном выражении занимают компании реального сектора и в целом объём октября мало изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Рейтинг бумаг больше всего потерявших или прибавивших в цене за месяц

Акции Цены предыдущем периоде, рублей Цены в текущем периоде, рублей +/-, % min max Срвз. ** min max Срвз. ** Акционерный Сберегательный банк "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк") А16 0,18 1 0,19 1,5 689,47 Минскжелезобетон ОАО А1 1,5 2 16,52 11,35 656,67 ОАО "Минскпромстрой" А1 5 8 23,09 14,79 195,8 СРСУ-3 г.Новополоцк ОАО А1 106 1 -99,06 Управляющая компания холдинга Могилевводстрой ОАО А1 3 0,68 -77,33 Мозырский НПЗ ОАО А1 220 150 220 157,58 -28,37

* без учета сделок РЕПО

** средневзвешенная - среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению

Сравнение происходит со средневзвешенной ценой прошлого месяца. Для рейтинга используются только те бумаги, по которым было совершено хотя бы по 1 сделке в каждом периоде.

В октябре рост цены акций максимально составил примерно в 7 раз у ОАО АСБ «Беларусбанк» с 0,19 рубля за штуку сентябре до 1,5 рубля за штуку в октябре 2020 года. Другие лидеры рейтинга роста цены прибавили также от 656,67% ОАО «Минскжелезобетон» до 195,8% у ОАО «Минкпромстрой».

Итоги снижения цены несколько утешительные, так как в октябре максимальное снижение не превысило 99,06%. Стоит обратить внимание на снижение цены акций ОАО «Мозырский НПЗ», который является одним из флагманов белорусской экономики. Цена одной бумаги с 220 рублей за штуку в сентябре уменьшилась до 157,58 рублей за штуку в октябре. Не исключено, что в ноябре, на фоне падения цен на нефть в конце октября, цена акций Мозырского НПЗ может продолжить снижение.

По итогу можно сказать, что рынок занял некоторое равновесное положение.

Как поясняет Нацбанк в информации о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов за III квартал 2020 года, основной «удар» на финансовый рынок пришёлся на август текущего года. Результаты оттока ликвидности из банковской системы фондовый рынок Беларуси в полной мере ощутил в сентябре. В октябре ситуация стабилизировалась и, в том случае, если в ноябре показатели рынка акций останутся на тех же позициях, возможен рост с началом следующего года.

Не пропустите момент, когда можно покупать бумаги по низким ценам!