|
Обзор рынка акций за октябрь 2020
Источник материала: Myfin
Обзор рынка акций Республики Беларусь ежемесячно предоставляется специалистами
Основными параметрами анализа выступают: объем сделок в денежном выражении, количество заключенных сделок (без учета сделок РЕПО) и цены на акции, сформировавшиеся в ходе биржевых торгов на БВФБ.
В октябре на биржевом рынке БВФБ было заключено 274 сделок с акциями, что на 2% больше, чем в прошедшем периоде (в сентябре этого года были заключены 268 сделки). Но в денежном выражении объём этого сегмента фондового рынка сократился до 1,33 млн белорусских рублей против 1,47 млн в сентябре. Снижение объёма составило -10%. В целом, при минимальном увеличении числа сделок, второй месяц продолжается снижение объёма рынка в денежном выражении. С технической точки зрения это формирует предпосылки для роста на рынке акций.
ТОП 5 акций, по количеству сделок
Первые строчки рейтинга, как и раннее, возглавляют акции банковского сектора. В постоянных лидерах ОАО «БПС-Сбербанк». Количество сделок с акциями этого банка, пусть и минимально, но выросло примерно на 2%. Немного поднялись бумаги и в цене, с 0,17 до 0,2 рублей за штуку.
Остается в ТОПе ОАО «Приорбанк» и ОАО «Савушкин продукт», который из компаний реального сектора стабильно занимает верхние строчки рейтинга фондового рынка.
На пятой строчке рейтинга витебское швейное предприятие ОАО «Знамя индустриализации» с 10-ю сделками по цене 33 рубля за штуку.
ТОП 5 акций, по объему сделок в денежном выражении
Первую строчку ТОП-5 заняло ОАО «УМ №79» с ценой акции в 115,87 рублей за штуку и объемом в 530,45 тысяч рублей.
Это очень хорошая динамика, т.к. в сентябре акции ОАО «УМ №79» первого выпуска А1 выросли в цене примерно в 50 раз и, соответственно объем сделок в денежном выражении увеличился примерно в 300 раз. В октябре к сентябрю цена продолжила расти (примерно в два раза), и на такую же величину вырос объем сделок с акциями ОАО «УМ №79».
Важно, что весь ТОП-5 по объему в денежном выражении занимают компании реального сектора и в целом объём октября мало изменился по сравнению с предыдущим месяцем.
Рейтинг бумаг больше всего потерявших или прибавивших в цене за месяц
* без учета сделок РЕПО
Сравнение происходит со средневзвешенной ценой прошлого месяца. Для рейтинга используются только те бумаги, по которым было совершено хотя бы по 1 сделке в каждом периоде.
В октябре рост цены акций максимально составил примерно в 7 раз у ОАО АСБ «Беларусбанк» с 0,19 рубля за штуку сентябре до 1,5 рубля за штуку в октябре 2020 года. Другие лидеры рейтинга роста цены прибавили также от 656,67% ОАО «Минскжелезобетон» до 195,8% у ОАО «Минкпромстрой».
Итоги снижения цены несколько утешительные, так как в октябре максимальное снижение не превысило 99,06%. Стоит обратить внимание на снижение цены акций ОАО «Мозырский НПЗ», который является одним из флагманов белорусской экономики. Цена одной бумаги с 220 рублей за штуку в сентябре уменьшилась до 157,58 рублей за штуку в октябре. Не исключено, что в ноябре, на фоне падения цен на нефть в конце октября, цена акций Мозырского НПЗ может продолжить снижение.
По итогу можно сказать, что рынок занял некоторое равновесное положение.
Как поясняет Нацбанк в информации о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов за III квартал 2020 года, основной «удар» на финансовый рынок пришёлся на август текущего года. Результаты оттока ликвидности из банковской системы фондовый рынок Беларуси в полной мере ощутил в сентябре. В октябре ситуация стабилизировалась и, в том случае, если в ноябре показатели рынка акций останутся на тех же позициях, возможен рост с началом следующего года.
Не пропустите момент, когда можно покупать бумаги по низким ценам!
*партнерский материал, Aigenis, УНП 100862882
Источник: Инвестиционная компания Aigenis
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото: pexels.comОбзор рынка акций Республики Беларусь ежемесячно предоставляется специалистами инвестиционной компании Aigenis.Основными параметрами анализа выступают:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)