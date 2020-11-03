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Обзор рынка акций за октябрь 2020

03.11.2020 17:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: pexels.com

Обзор рынка акций Республики Беларусь ежемесячно предоставляется специалистами инвестиционной компании Aigenis.

Основными параметрами анализа выступают: объем сделок в денежном выражении, количество заключенных сделок (без учета сделок РЕПО) и цены на акции, сформировавшиеся в ходе биржевых торгов на БВФБ.

В октябре на биржевом рынке БВФБ было заключено 274 сделок с акциями, что на 2% больше, чем в прошедшем периоде (в сентябре этого года были заключены 268 сделки). Но в денежном выражении объём этого сегмента фондового рынка сократился до 1,33 млн белорусских рублей против 1,47 млн в сентябре. Снижение объёма составило -10%. В целом, при минимальном увеличении числа сделок, второй месяц продолжается снижение объёма рынка в денежном выражении. С технической точки зрения это формирует предпосылки для роста на рынке акций.

ТОП 5 акций, по количеству сделок

АкцииВ предыдущем периодеВ рассматриваемом периоде
Цена Срвз.* *, рублейСделок, штЦена Срвз. **, рублейСделок, шт
1 БПС-Сбербанк ОАО А9 0,17 70 0,2 73
2 Приорбанк ОАО А12 5,72 22 5,66 22
3 Савушкин продукт ОАО А3 150 3 150 20
4 Белинвестбанк ОАО А7 0,02 24 0,02 18
5 Знамя индустриализации ОАО А5 33 10

Первые строчки рейтинга, как и раннее, возглавляют акции банковского сектора. В постоянных лидерах ОАО «БПС-Сбербанк». Количество сделок с акциями этого банка, пусть и минимально, но выросло примерно на 2%. Немного поднялись бумаги и в цене, с 0,17 до 0,2 рублей за штуку.

Остается в ТОПе ОАО «Приорбанк» и ОАО «Савушкин продукт», который из компаний реального сектора стабильно занимает верхние строчки рейтинга фондового рынка.

На пятой строчке рейтинга витебское швейное предприятие ОАО «Знамя индустриализации» с 10-ю сделками по цене 33 рубля за штуку.

ТОП 5 акций, по объему сделок в денежном выражении

АкцииВ предыдущем периодеВ рассматриваемом периоде
Цена Срвз **, рублейОбъем, тыс.рубЦена Срвз **, рублейОбъем, тыс.руб
1ОАО "УМ N79" А1 65,47 260,57 115,87 530,45
2НеоТрейдЗапад ОАО А1 5,7 113,72
3ОАО "Ресторан "Арбат" А1 1,65 106
4Минскжелезобетон ОАО А1 1,5 2,89 11,35 83,81
5ОАО "Промэлектромонтаж" А1 7,7 81,83

Первую строчку ТОП-5 заняло ОАО «УМ №79» с ценой акции в 115,87 рублей за штуку и объемом в 530,45 тысяч рублей.

Это очень хорошая динамика, т.к. в сентябре акции ОАО «УМ №79» первого выпуска А1 выросли в цене примерно в 50 раз и, соответственно объем сделок в денежном выражении увеличился примерно в 300 раз. В октябре к сентябрю цена продолжила расти (примерно в два раза), и на такую же величину вырос объем сделок с акциями ОАО «УМ №79».

Важно, что весь ТОП-5 по объему в денежном выражении занимают компании реального сектора и в целом объём октября мало изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Рейтинг бумаг больше всего потерявших или прибавивших в цене за месяц

АкцииЦены предыдущем периоде, рублейЦены в текущем периоде, рублей+/-, %
minmaxСрвз. **minmaxСрвз. **
Акционерный Сберегательный банк "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк") А16 0,18 1 0,19 1,5 689,47
Минскжелезобетон ОАО А1 1,5 2 16,52 11,35 656,67
ОАО "Минскпромстрой" А1 5 8 23,09 14,79 195,8
СРСУ-3 г.Новополоцк ОАО А1 106 1 -99,06
Управляющая компания холдинга Могилевводстрой ОАО А1 3 0,68 -77,33
Мозырский НПЗ ОАО А1 220 150 220 157,58 -28,37

* без учета сделок РЕПО
** средневзвешенная - среднее арифметическое взвешенное значение доходности к погашению

Сравнение происходит со средневзвешенной ценой прошлого месяца. Для рейтинга используются только те бумаги, по которым было совершено хотя бы по 1 сделке в каждом периоде.

В октябре рост цены акций максимально составил примерно в 7 раз у ОАО АСБ «Беларусбанк» с 0,19 рубля за штуку сентябре до 1,5 рубля за штуку в октябре 2020 года. Другие лидеры рейтинга роста цены прибавили также от 656,67% ОАО «Минскжелезобетон» до 195,8% у ОАО «Минкпромстрой».

Итоги снижения цены несколько утешительные, так как в октябре максимальное снижение не превысило 99,06%. Стоит обратить внимание на снижение цены акций ОАО «Мозырский НПЗ», который является одним из флагманов белорусской экономики. Цена одной бумаги с 220 рублей за штуку в сентябре уменьшилась до 157,58 рублей за штуку в октябре. Не исключено, что в ноябре, на фоне падения цен на нефть в конце октября, цена акций Мозырского НПЗ может продолжить снижение.

По итогу можно сказать, что рынок занял некоторое равновесное положение.

Как поясняет Нацбанк в информации о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов за III квартал 2020 года, основной «удар» на финансовый рынок пришёлся на август текущего года. Результаты оттока ликвидности из банковской системы фондовый рынок Беларуси в полной мере ощутил в сентябре. В октябре ситуация стабилизировалась и, в том случае, если в ноябре показатели рынка акций останутся на тех же позициях, возможен рост с началом следующего года.

Не пропустите момент, когда можно покупать бумаги по низким ценам!

*партнерский материал, Aigenis, УНП 100862882

Источник: Инвестиционная компания Aigenis
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Фото: pexels.comОбзор рынка акций Республики Беларусь ежемесячно предоставляется специалистами инвестиционной компании Aigenis.Основными параметрами анализа выступают:...
 
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