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Лукашенко отдал под застройку 10 кв. км сельхозземель в Минске

03.11.2020 17:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Эти 10 кв. км земель сельскохозяйственного назначения в пределах города переведены в зоны общественной многофункциональной застройки, застройки специализированного назначения и жилой смешанной многоквартирной застройки. При этом более 90% выделенных территорий предназначены для строительства жилья, пишет sputnik.by.

Выделенные под застройку земли находятся с восточной и западной стороны от Долгиновского тракта и примыкают к Цнянскому водохранилищу и к Зацени. Еще один участок расположен к западу от Зацени между МКАД и лесопарком и примыкает к водохранилищу Дрозды.

Что в итоге?

Указ об изменениях вступил в силу со дня его подписания. Он создает возможность застройки северной части столицы. Предполагается, что часть этих земель предоставят под проект арабской компании Emaar Properties. Как сообщалось ранее, инвестор намерен вложить 4 млрд евро в строительство в Минске «умного города» и Национального выставочного центра. Вероятно, там будет и жилищная застройка.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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Под общественную многофункциональную застройку, застройку специализированного назначения и жилую смешанную многоквартирную на севере Минска выделили 10...
 
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