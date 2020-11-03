Лукашенко отдал под застройку 10 кв. км сельхозземель в Минске

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Эти 10 кв. км земель сельскохозяйственного назначения в пределах города переведены в зоны общественной многофункциональной застройки, застройки специализированного назначения и жилой смешанной многоквартирной застройки. При этом более 90% выделенных территорий предназначены для строительства жилья, пишет sputnik.by.

Выделенные под застройку земли находятся с восточной и западной стороны от Долгиновского тракта и примыкают к Цнянскому водохранилищу и к Зацени. Еще один участок расположен к западу от Зацени между МКАД и лесопарком и примыкает к водохранилищу Дрозды.

Что в итоге?

Указ об изменениях вступил в силу со дня его подписания. Он создает возможность застройки северной части столицы. Предполагается, что часть этих земель предоставят под проект арабской компании Emaar Properties. Как сообщалось ранее, инвестор намерен вложить 4 млрд евро в строительство в Минске «умного города» и Национального выставочного центра. Вероятно, там будет и жилищная застройка.