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До открытия совсем чуть-чуть: как выглядят станции третьей линии метро?

03.11.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В ролике показано, как поезд проезжает по тоннелю третьей линии, показано и то, как выглядят первые три станции новой ветки Минского метрополитена.

© Sputnik / Алексей Майшев
Открытие новой ветки метро: какие изменения ждут наземный транспорт Минска

Ранее сообщалось, что открытие первого участка линии планируется до 7 ноября.

Третья ветка метро (она же Зеленолужская) начала строиться в феврале 2014 года. Дату ее открытия периодически переносили. В частности, предлагалось, что первые станции заработают на День Независимости, который отмечается 3 июля. Позже открытие линии анонсировали в августе.

На данный момент построены четыре станции - "Вокзальная", "Ковальская Слобода", "Площадь Богушевича" и "Юбилейная площадь". Всего же Зеленолужская ветка будет включать в себя 14 станций, их должны построить к 2026-2028 годам.

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Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком опубликовал короткий видеоролик, в котором можно увидеть, как выглядят станции третьей линии. Смотрите на видео, как по ветке проехал пробный...
 
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