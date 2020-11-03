До открытия совсем чуть-чуть: как выглядят станции третьей линии метро?

Источник материала: Sputnik Беларусь

В ролике показано, как поезд проезжает по тоннелю третьей линии, показано и то, как выглядят первые три станции новой ветки Минского метрополитена.

Ранее сообщалось, что открытие первого участка линии планируется до 7 ноября .

Третья ветка метро (она же Зеленолужская) начала строиться в феврале 2014 года. Дату ее открытия периодически переносили. В частности, предлагалось, что первые станции заработают на День Независимости, который отмечается 3 июля. Позже открытие линии анонсировали в августе.

На данный момент построены четыре станции - "Вокзальная", "Ковальская Слобода", "Площадь Богушевича" и "Юбилейная площадь". Всего же Зеленолужская ветка будет включать в себя 14 станций, их должны построить к 2026-2028 годам.

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