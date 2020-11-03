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Встреча студентов с Натальей Кочановой проходит в БГУ

03.11.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik. На геофаке БГУ проходит встреча студентов с Председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой.

Руководитель пресс-службы Белорусского государственного университета Елена Марцулевич подтвердила Sputnik это информацию.

"Да, встреча действительно проводится. Пока не знаем, что там обсуждается: встреча проходит без администрации", - сказала Елена Марцулевич.

В студенческих чатах сегодня анонсировали встречу с Кочановой, планировалось, что на ней будут присутствовать студенты с разных факультетов и администрация БГУ. Однако в итоге встреча проходит без администрации, только со студентами. Заявленная тема – общественно-политическая ситуация в университете.

 

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Встреча происходит на геофаке вуза, администрация учебного заведения, как сообщили Sputnik, на ней не присутствует.
 
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