ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Змитрок Бядуля: путь на родину длиной в долгие 80 лет

03.11.2020 17:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Останки белорусского поэта, прозаика и языковеда Змитрока Бядули (Самуила Ефимовича Плавника), возвращенные из казахстанского Уральска, перезахоронили 3 ноября на Восточном кладбище в Минске — ровно спустя 79 лет после его кончины.

Змитрок Бядуля: путь на родину длиной в долгие 80 лет
Змитрок Бядуля. Фото: Фейсбук Музея истории белорусской литературы.

Перед этим в «Белорусской хатке» — филиале Литературного музея Максима Богдановича (является структурным подразделением Государственного музея истории белорусской литературы) — прошла трехчасовая церемония прощания с давно усопшим автором. В этом здании литератор жил в 1915—1918 годах вместе с сестрами Реней и Геней. Здесь он также давал убежище еще одному классику белорусской литературы Максиму Богдановичу.

Эксгумации останков Змитрока Бядули в конце февраля этого года с согласия родных классика добился Фонд Марии Магдалены Радзивилл, возглавляемый Александром Сапегой — председателем Ассоциации белорусов Швейцарии. В Беларусь из Казахстана их доставили вместе с элементами оригинальной надгробной плиты. До перезахоронения останки хранились в церкви святого пророка Илии в Бобруйске.

На пресс-конференции 27 февраля в Минске сын Бядули Ефим Плавник рассказывал, что в деталях помнит похороны отца в Уральске. «Отца хоронил Коласовский театр, который как раз в то время гастролировал в городе, — отмечал он. — Я очень хорошо помню, что они поставили высокий, обтянутый красным постамент. К гробу вели ступени, также обтянутые красной тканью. Когда меня отправили прощаться с отцом, я изо всех сил карабкался. Потом были похороны на кладбище, все это было вполне обычным делом для окрестностей, но, конечно же, не для нашей семьи».

«Теперь я это дело не воспринимаю как похороны или что-то особенно мрачное, нет. Это, так сказать, возвращение на родину. Будто и не было этих 80 лет. Я очень благодарен Александру [Сапеге], так как понимаю, какую огромную работу он проделал. До сих пор наша семья шесть раз пыталась добиться перезахоронения. Начиналось хорошо, но закончилось ничем. А теперь все получилось», — говорил Плавник.

Змитрок Бядуля: путь на родину длиной в долгие 80 лет
После прощания с классиком возле "Белорусской хатки". Фото: сайт Союза белорусских писателей.

Змитрок Бядуля родился 23 апреля 1886 года в деревне Посадец (территория современного Логойского района Минской области). Работал в газете «Наша Ніва» вместе с Янкой Купалой, газете «Савецкая Беларусь», редактировал детский журнал «Зоркі» и краеведческий журнал «Наш край». Переводил с идиша и украинского языка. С 1934 года член Союза писателей СССР. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Умер 3 ноября 1941 года в эвакуации около Уральска (Казахстан), где был похоронен на городском кладбище.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Останки белорусского поэта, прозаика и языковеда Змитрока Бядули (Самуила Ефимовича Плавника), возвращенные из казахстанского Уральска, перезахоронили 3 ноября на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пятерых работников Мозырского НПЗ задержали за акцию в поддержку коллеги, которого задержали накануне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.11.2020
Mir24.TV Belarus
03.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика