Змитрок Бядуля: путь на родину длиной в долгие 80 лет

Останки белорусского поэта, прозаика и языковеда Змитрока Бядули (Самуила Ефимовича Плавника), возвращенные из казахстанского Уральска, перезахоронили 3 ноября на Восточном кладбище в Минске — ровно спустя 79 лет после его кончины.



Змитрок Бядуля. Фото: Фейсбук Музея истории белорусской литературы.

Перед этим в «Белорусской хатке» — филиале Литературного музея Максима Богдановича (является структурным подразделением Государственного музея истории белорусской литературы) — прошла трехчасовая церемония прощания с давно усопшим автором. В этом здании литератор жил в 1915—1918 годах вместе с сестрами Реней и Геней. Здесь он также давал убежище еще одному классику белорусской литературы Максиму Богдановичу.

Эксгумации останков Змитрока Бядули в конце февраля этого года с согласия родных классика добился Фонд Марии Магдалены Радзивилл, возглавляемый Александром Сапегой — председателем Ассоциации белорусов Швейцарии. В Беларусь из Казахстана их доставили вместе с элементами оригинальной надгробной плиты. До перезахоронения останки хранились в церкви святого пророка Илии в Бобруйске.

На пресс-конференции 27 февраля в Минске сын Бядули Ефим Плавник рассказывал, что в деталях помнит похороны отца в Уральске. «Отца хоронил Коласовский театр, который как раз в то время гастролировал в городе, — отмечал он. — Я очень хорошо помню, что они поставили высокий, обтянутый красным постамент. К гробу вели ступени, также обтянутые красной тканью. Когда меня отправили прощаться с отцом, я изо всех сил карабкался. Потом были похороны на кладбище, все это было вполне обычным делом для окрестностей, но, конечно же, не для нашей семьи».

«Теперь я это дело не воспринимаю как похороны или что-то особенно мрачное, нет. Это, так сказать, возвращение на родину. Будто и не было этих 80 лет. Я очень благодарен Александру [Сапеге], так как понимаю, какую огромную работу он проделал. До сих пор наша семья шесть раз пыталась добиться перезахоронения. Начиналось хорошо, но закончилось ничем. А теперь все получилось», — говорил Плавник.



После прощания с классиком возле "Белорусской хатки". Фото: сайт Союза белорусских писателей.

Змитрок Бядуля родился 23 апреля 1886 года в деревне Посадец (территория современного Логойского района Минской области). Работал в газете «Наша Ніва» вместе с Янкой Купалой, газете «Савецкая Беларусь», редактировал детский журнал «Зоркі» и краеведческий журнал «Наш край». Переводил с идиша и украинского языка. С 1934 года член Союза писателей СССР. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Умер 3 ноября 1941 года в эвакуации около Уральска (Казахстан), где был похоронен на городском кладбище.