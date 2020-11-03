Поборы в школе. «Осталось только за пользование партами заплатить»

Когда минчанка Ольга Рахманова привела в сентябре сыновей в гимназию, была уверена, что больше не станет тратить свои деньги на школьные поборы. Однако оказалось, что школы не могут выжить без вливаний со стороны, и вся система работает на то, чтобы изъять эти деньги из родительских карманов.



Фото из архива Naviny.by. Носит иллюстративный характер

«Школа не получает достаточного финансирования, бреши из своего кармана закрывают родители»

Решение не помогать государству содержать школу было принято, потому что «жизнь поменялась после выборов», говорит Ольга Рахманова. Она не могла себе представить, что в школе всё будет по-прежнему: администрация озвучивает нужды — родители платят.

«Мой старший ребенок учится в седьмом классе 28-й гимназии Минска, и я в прошлые годы была в родительском комитете. Купить телевизор в класс — я в первых рядах, поменять окна — у всех деньги собираю. Исходила из того, что всем трудно, надо помогать учителям. В год мы на разные нужды платили более 200 рублей. В прошлом году наш классный руководитель получил просто убитый кабинет. Надо было линолеум менять, текущий ремонт делать. Мы понимали, что делаем ради наших детей, и сделали. За сына-третьеклассника в той же гимназии каждое полугодие сдавали по 30 рублей в попечительский совет и 45 рублей на нужды класса (вода, стаканы, подарки, подписка на газеты). Таким образом, в прошлом учебном году заплатила около 300 рублей за двоих детей», — рассказала Ольга Рахманова.

Если родители приносят в школу на каждого ученика по 150 рублей в год, то в масштабах страны, с учетом того, что среднее образование сейчас получает почти 1,1 млн детей и подростков, набегает немаленькая сумма — более 158 млн рублей.

Ольга говорит, что в гимназии средства всегда тратились по назначению, попечительский совет покупал много нужного для детей: «Однако очевидно, что школа не получает достаточного финансирования, бреши из своего кармана закрывают родители. В этом году я не плачу поборы».

Она также обратила внимание, что в государственных школах помимо поборов существует и ряд платных услуг. Учителей вынуждают вести различные кружки у малышей, готовить старшеклассников за плату к ЦТ:

«Мне кажется, что в младшей школе различные кружки по предметам — это неэффективно для обучения, лишние траты, но создаются такие условия, что отказаться очень трудно. Родителей убеждают, что их семилетки нуждаются в дополнительных занятиях, на которых они то догоняют, то обгоняют программу. Рассказывают, что программа гимназии насыщенная, и в третьем классе никак не обойтись без кружка. Представьте — в младшей школе есть кружок математики, французского по шесть рублей за занятие. Если ребенок занимается на двух кружках, то это 12 рублей в неделю, 48 рублей в месяц».

Причем, отмечает Ольга, «учителя становятся заложниками — те, кто набирает группы и вносит свой вклад во внебюджетное финансирование, пользуются лояльным отношением администрации».

Недолгий бунт против оплаты за пользование учебниками

После августовских событий на улицах Минска Ольга Рахманова еще в самом начале учебного года сообщила учителям и родителям, что поддерживать государство рублем не намерена — на нужды класса и школы сдавать больше не будет и за учебники платить тоже. Тогда ей казалось, что к ее словам прислушались, что родители ее поддержали.

Но в итоге оказалось, что за пользование учебниками заплатили все, кроме нее.

«Я исходила из того, что дети имеют право на бесплатное школьное образование. И мы не должны воспринимать как обязательные взносы в попечительский совет, платить за пользование книгами. Я продержалась с этой мыслью некоторое время, но потом все же не устояла, — рассказала Ольга. — Мне звонила директор гимназии, которая убеждала меня, что я создаю препятствия для образования ребенка. Я спрашивала, что будет, если я не заплачу за учебники, мне не ответили. Я предлагала вернуть книги (их дети получают в начале учебного года). В результате у меня сложилось впечатление, что не существует какого-то единого правила на этот счет. Директор говорила о возможности использования электронных учебников, об индивидуальном плане для моих детей. Говорила, что я одна воюю с платой за учебники в школе и даже во всем Ленинском районе, тогда как цена вопроса — всего 13,5 рубля».

Ольга настаивает, что не в размере суммы дело, она считает, что плата за учебники сама по себе неправомерна: «Мы платим за аренду учебников в государственной школе. Осталось только заплатить за пользование партами, за аренду доски в классе».

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Naviny.by пытались узнать у чиновников Минобразования, Мингорисполкома, сколько родителей не заплатили за пользование учебниками и что им за это будет. Ответа нам не дали.

Ольга Рахманова обратилась в управление образования администрации Ленинского района с вопросом, каким образом ее дети смогут реализовать гарантированное законом право на школьное образование, если она не заплатит за пользование учебниками.

В ответе были общие слова, но отмечалось, что «учебники и учебные пособия являются обязательной составляющей при организации образовательного процесса с учениками в учреждениях образования».

Этот ответ подтвердил мнение Ольги о том, что обязанность родителей платить за учебники противоречит гарантированному праву на бесплатное образование:

«Без учебников образовательный процесс невозможен. Если я не оплачиваю учебники, ребенок не может выполнить домашнее задание. Таким образом, учебники как основа образовательного процесса должны предоставляться для того, чтобы он был гарантирован. Тогда где логика в этой оплате? Я бы хотела найти единомышленников и попытаться изменить ситуацию. Если вы согласны, что надо отменить плату за пользование учебниками, пишите мне не почту: [email protected] ».

Что говорит закон

Действительно в ст. 49 Конституции говорится: «Каждый имеет право на образование. Гарантируются доступность и бесплатность общего среднего и профессионально-технического образования».

При этом в ст. 39 Кодекса об образовании написано следующее: «Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися в учреждениях образования может быть платным и бесплатным».

Адвокат и координатор юридической помощи в проекте для родителей «Родительский совет» Екатерина Сельвестрович отмечает :

«Из Кодекса Республики Беларусь об образовании (ст. 31, 36, 38) следует, что пользование учебниками и учебными пособиями является правом ученика, а не его обязанностью. Государство обязано обеспечить реализацию этого права. Ученик может не пользоваться этим правом при условии, что родители (законные представители) обеспечат условия для получения образования (в нашем случае обеспечат ребенка учебниками и учебными пособиями другим способом)».

Другими словами, родители должны обеспечить ребенка необходимыми учебниками и учебными пособиями, даже если откажутся от пользования учебниками и учебными пособиями на платной основе. Не обеспечат — значит, могут появиться вопросы у органов опеки, а этого сейчас боятся родители, как огня.

Помимо учебников школьникам требуются рабочие тетради, атласы, контурные карты и другие пособия, которые родители покупают за собственные деньги.

В общем, государство неплохо зарабатывает на детях и родителях, рассказывая при этом, что у нас бесплатное образование в школе.