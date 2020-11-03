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Кочанова проводит бессмысленные встречи с протестующими, потому что врет

03.11.2020 17:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Наталья Кочанова сегодня приехала тушить протестный пожар в БГУ, где была запланирована встреча представителей стачкома и инициативных групп с ректором вуза.

Тема встречи - «Общественно-политическая ситуация в стране и университете», сообщает телеграм-канал Студенческая инициативная группа.

Разговор с Кочановой начался с обсуждения итогов выборов и насилия на улицах Беларуси.

"То, как распределились голоса – это правда", - заявила Кочанова.

На этом встречу можно заканчивать, ибо никакого смысла в ней нет, ну разве что ради возможности потешить свое эго, наблюдая, как пытается выкрутиться Кочанова.

 
 
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Наталья Кочанова сегодня приехала тушить протестный пожар в БГУ, где была запланирована встреча представителей стачкома и инициативных групп с ректором вуза.
 
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