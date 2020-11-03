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Кочанова проводит бессмысленные встречи с протестующими, потому что врет
Источник материала: АФН
Наталья Кочанова сегодня приехала тушить протестный пожар в БГУ, где была запланирована встреча представителей стачкома и инициативных групп с ректором вуза.
Тема встречи - «Общественно-политическая ситуация в стране и университете», сообщает телеграм-канал Студенческая инициативная группа.
Разговор с Кочановой начался с обсуждения итогов выборов и насилия на улицах Беларуси.
"То, как распределились голоса – это правда", - заявила Кочанова.
На этом встречу можно заканчивать, ибо никакого смысла в ней нет, ну разве что ради возможности потешить свое эго, наблюдая, как пытается выкрутиться Кочанова.
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Наталья Кочанова сегодня приехала тушить протестный пожар в БГУ, где была запланирована встреча представителей стачкома и инициативных групп с ректором вуза.
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