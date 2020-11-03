Пятерых работников Мозырского НПЗ задержали за акцию в поддержку коллеги, которого задержали накануне

Источник материала: Tut.by

Утром 29 октября работник Мозырского НПЗ Вячеслав Астанин вышел к проходной предпрятия с плакатом «Не стыдно перед Азотом?». Его задержали. На следующий день пятеро коллег Вячеслава вышли на акцию в его поддержку с собственными плакатами — и их тоже задержали. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщил читатель, информацию подтвердили в УВД Гомельского облисполкома.



Фото: читатель

— Всех задержали за участие в акции на этом фото. Это реакция на задержание Вячеслава Астанина, — написал читатель.

Информацию подтвердил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

— 30 октября пятеро мозырян участвовали в несанкционированном массовом мероприятии. В отношении них был начат административный процесс. Материалы по двум участникам уже рассмотрены. Еще три материала планируется рассмотреть завтра (4 ноября. — Прим. ред.).

По информации нашего читателя, одному из задержанных работников Мозырского НПЗ дали 10 суток, другой получил штраф 30 базовых величин. В отношении самого Вячеслава Астанина тоже был составлен протокол за участие в несанкционированном мероприятии, суда пока еще не было.